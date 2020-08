Vun en Donneschdeg u ginn zu Mamer d'Championen an de verschiddene Kategorië gesicht. D'Kompetitioune gi vum VC Mamerdall organiséiert.

Lass geet et den Donneschdeg mat dem Contre-la-montre. Bei den Damme geet d'Christine Majerus als grouss Favoritin un den Depart, iwwerdeems ee sech bei de Profien och Spannung kann erwaarden.

Déi lescht Woche waren d'Coureure vill am Ausland an op Etappecourssen ënnerwee an et stellt sech d'Fro, wien am beschte recuperéiert huet. De Bob Jungels freet sech jiddefalls, fir nees hei am Land Course ze fueren.

De Bob Jungels am RTL-Interview De Lëtzebuerger Champion schwätzt iwwer de Championnat an d'Corona-Tester.

Weider Informatioune fannt Dir op der Facebook-Säit vum VC Mamerdall oder um Site vun der Vëlosfederatioun.

PDF: D'Startlëscht vum Contre-la-montre

PDF: De Guide technique