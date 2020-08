De Fransous Arnaud Démare konnt e Mëttwoch déi lescht Etapp vum Tour de Wallonie wannen a gouf esou och Éischten am General.

De Gilbert Philippe gouf 2. an de Greg Van Avermaet konnt sech déi 3. Plaz vun der Etapp, déi iwwert 198,1 Kilometer vun Blegny op Erezée gefuer gouf, sécheren.

Bei de Lëtzebuerger gouf de Kevin Geniets, Coequipier vum Arnaud Démare, 33. vun der Etapp an 28. vum Generalklassement. Den Tom Wirtgen ass 40. vun der Etapp ginn an 50. am General.

Déi 10 éischt vun der Etapp:

1 Démare Arnaud Groupama - FDJ - 4:51:33

2 Gilbert Philippe Lotto Soudal - ,,

3 Van Avermaet Greg CCC Team - ,,

4 Venturini Clément AG2R La Mondiale - ,,

5 De Buyst Jasper Lotto Soudal - ,,

6 Capiot Amaury Sport Vlaanderen - Baloise - ,,

7 Sénéchal Florian Deceuninck - Quick Step - ,,

8 Vendrame Andrea AG2R La Mondiale - ,,

9 Hardy Romain Team Arkéa Samsic - 0:04

10 Coquard Bryan B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM - ,,

Déi 10 éischt am General:

1 Démare Arnaud Groupama - FDJ - 17:48:51

2 Van Avermaet Greg CCC Team - 0:20

3 Capiot Amaury Sport Vlaanderen - Baloise - 0:25

4 Sénéchal Florian Deceuninck - Quick Step - 0:26

5 Venturini Clément AG2R La Mondiale - 0:27

6 Vendrame Andrea AG2R La Mondiale - ,,

7 De Buyst Jasper Lotto Soudal - ,,

8 Narváez Jhonatan Team INEOS - 0:30

9 Hardy Romain Team Arkéa Samsic - 0:31

10 Naesen Oliver AG2R La Mondiale - 0:32