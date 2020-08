Zwee Deeg no den Entscheedungen am nationale Championnat am Cyclissem beim Zäitfuere war e Samschdeg den Optakt vun der Course en Ligne.

E Samschdeg de Mëtteg war zu Mamer d'Suite vum Championnat am Cyclissem. Déi national Meeschterschafte an der Course en Ligne bei de Cadeten, Minimmen, Debutanten a Masters vun den Hären an Damme stinn um Programm. RTL NEWS: Christine Majerus a Bob Jungels séchere sech de Championstitel am Zäitfueren Den Iwwerbléck vum Samschdeg Cadeten Den Titel bei de Cadeten op den nationale Meeschterschaften am Cyclissem goung un de Rick Meylender. Den Zweete gouf den Theo da Costa an op déi drëtte Plaz koum den Yannis Lang.

Bei de Cadette stoung d'Gwen Nothum ganz uewen um Podium. D'Éireplaze ware fir d'Sarah Mousel an d'Lena Lallemang. Minimmen Bei de Minimme konnt sech de Matt Esser virum Will Gremling behaapten. D'Bronzemedail war fir de Ben Koenig. Bei de Minimme-Meedercher ass d'Kylie Bintz als Éischt iwwer de wäisse Stréch gefuer. Déi zweete Plaz war fir d'June Nothum. Hei ware just zwee Meedercher um Depart. Debutanten Et leien nach keng Resultater vir. Masters Et leien nach keng Resultater vir.