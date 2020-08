Bei der 53. Editioun vum Tour du Limousin a Frankräich gouf et eng italienesch Schlussvictoire.

De Luca Wackermann konnt seng 1. Positioun am Generalklassment no der Course iwwer 4 Etappe behaapten. De Mann vu Vini-Zabu KTM hat um Enn e Virsprong vun 2 Sekonnen op de Britt Jake Stewart vu Groupama FDJ. De Podium komplettéiert huet de Portugis Rui Costa vun der Formatioun UAE.

Op der 4. a leschter Etapp gouf et iwwerdeems eng Victoire vum Alessandro Fideli. Den Italiener konnt sech knapp virum Rui Costa behaapten. Als Drëtten ass de Schwäizer Joel Suter vu Bingoal Wallonine-Bruxelles iwwer de wäisse Stréck gefuer.

Schlussklassement vum General

1 Wackermann Luca Vini Zabù - KTM 17:22:11

2 Stewart Jake Groupama - FDJ 0:02

3 Costa Rui UAE-Team Emirates 0:04

4 Ledanois Kévin Team Arkéa Samsic 0:07

5 Combaud Romain NIPPO DELKO One Provence 0:11

6 Delaplace Anthony Team Arkéa Samsic 0:12

7 Declercq Benjamin Team Arkéa Samsic 0:13

8 Chernetski Sergei Gazprom - RusVelo ,,

9 Galván Francisco Equipo Kern Pharma 0:17

10 Angulo Antonio Euskaltel - Euskadi ,,

Topp-10 op der 4. Etapp

1 Fedeli Alessandro NIPPO DELKO One Provence 4:02:00

2 Costa Rui UAE-Team Emirates ,,

3 Suter Joel Bingoal - Wallonie Bruxelles 0:05

4 Declercq Benjamin Team Arkéa Samsic ,,

5 Allegaert Piet Cofidis, Solutions Crédits ,,

6 Aberasturi Jon Caja Rural - Seguros RGA ,,

7 Stewart Jake Groupama - FDJ ,,

8 Mozzato Luca B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM ,,

9 Grosu Eduard-Michael NIPPO DELKO One Provence ,,

10 Morin Emmanuel Cofidis, Solutions Crédits ,,