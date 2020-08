E Samschdeg ass et souwäit, den Tour de France fänkt un. D'Organisateuren hu Prezisioune ginn punkto Corona-Moossnamen.

An zwar sinn d'Ekippen an d'Organisateuren ASO sech elo eens ginn: Eng Ekipp gëtt aus dem Tour de France ausgeschloss, wann 2 Coureuren an engem Team bannent 7 Deeg positiv op de Coronavirus getest ginn.

Ufanks war nach gesot ginn, dass wann 2 Leit, egal ob Coureur oder Member vum Staff, positiv getest géinge ginn, da misst d'Ekipp ausgeschloss ginn. Elo sinn et just d'Coureuren, déi positiv musse getest ginn, fir net méi dierfe matzefueren.

Schwéier e Favorit ze nennen

E Samschdeg fänkt zu Nice den Tour de France un. Mam Bob Jungels ass dëst Joer just 1 Lëtzebuerger um Depart. Fir hien ass et schwéier engem Coureur d'Favoritteroll zouzespriechen. D'Saison war nämlech wéinst der Corona-Pandemie ganz speziell.

Bob Jungels: Et ass einfach eng speziell Saison. Et si Coureuren déi hu Stonnen a Stonnen um Rouleau verbruecht. De Rouleau ass alles schéin a gutt, mä ech mengen dat mentaalt an dat kierperlecht engem extrem vill Energie hëlt. Et ass einfach net dat nämmlecht wéi dobaussen ze fueren. Ech denken, dass een Konsequenzen iergendwann méi spéit gesäit. Jiddwereen dee schonns een 3 Wochen Tour gefuer ass de weess, dass et gutt ass wann een no der zweeter Woch nach vill Kären huet. Den Tour de France dauert bis den 20. September.