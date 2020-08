D'Italienerin Eleonora Gasparrini huet sech am Sprint d'Goldmedail geséchert.

Bei der Europameescherschaft am Cyclissem zu Plouay huet d'Marie Schreiber e Freideg eng staark Leeschtung an der Course vun de Juniorinne gewisen. D'Lëtzebuergerin ass no 68 Kilometer am Sprint als 7. iwwert d'Arrivée gefuer. D'Eleonora Gasparrini hat déi séierste Been an huet sech d'Goldmedail geséchert. D'Plazen zwee an dräi si fir déi zwou Belsch Marith Vanhove a Katrijn De Clercq.

#EuroRoad20

Women Junior Road Race

1 Eleonora Camilla Gasparrini (Ita)

2 Marith Vanhove (Bel)

3 Katrijn De Clercq (Bel)

Full results > https://t.co/2kddgCX9KX pic.twitter.com/HKNF20l9VU — UEC_cycling (@UEC_cycling) August 28, 2020

Top 10 vun der Course

1 GASPARRINI Eleonora Camilla (ITA) 1:54:22

2 VANHOVE Marith (BEL) +0:00

3 DE CLERCQ Katrijn (BEL) +0:00

4 SQUIBAN Maeva (FRA) +0:00

5 CAMPOS Daniela (POR) +0:00

6 GEURTS Mijntje (NED) +0:00

7 SCHREIBER Marie (LUX) +0:00

8 BURLOVÁ Kristýna (CZE) +0:00

9 UIJEN Elise (NED) +0:00

10 DE WILDE Julie (BEL) +0:00