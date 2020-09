Op der leschter Etapp huet den Tadej Pogacar aus Slowenien de Giele Maillot verdeedegt a gëtt domat de jénksten Tour-Gewënner säit 1904.

E Sonndeg stoung déi traditionell lescht Etapp vun der Tour de France mat der Arrivée op de Champs-Élysées zu Paräis um Programm. Dobäi hat de Sam Bennett am Massesprint déi séierste Been.

De Gewënner am Generalklassement gëtt den Tadej Pogacar aus Slowenien, nodeems hie seng Konkurrenten am Zäitfueren e Samschdeg ofhänke konnt. Nieft dem Giele Maillot séchert hie sech och nach de Wäisse Maillot an de Biergtrikot. De Grénge Maillot geet zum Schluss un de Sam Benett aus Irland.

De Bob Jungels ass als 94. mat engem Retard vun 1 Minutt an 1 Sekonn an d'Zil komm. De Lëtzebuerger Coureur hëllt am Generalklassement déi 43. Plaz mat engem Retard vun 2:33:30 an.

De Resumé

Nom Depart huet kee vun de Coureuren et mat enger Attack probéiert. De Peloton ass an engem net all ze héijen Tempo gefuer a wéi et d'Traditioun sou wëll huet de Maillot Jaune Tadej Pogacar mat sengen Teamkoleegen op d'Victoire bei der 107. Editioun vum Tour de France ugestouss.

Ronn 50 Kilometer virum Zil hunn et dann eng éischte kéier 5 Coureure gepackt sech vum Peloton ze léisen, déi awer nees gutt 5 Minutte méi spéit agefaange goufen. Kuerz drop hunn et dann de Van Avermaet, Schachmann, Périchon a Swift mat enger Attack probéiert. Och wann den Ecart nie grouss war, krute sie sech fir eng Zäit un der Spëtzt vun der Course gehalen.

Well de Sam Benett an der Sprintwäertung op de Champs-Élysées op déi 5. Plaz komm ass huet hie sech domat de Grénge Maillot am Generalklassement geséchert. Fir de Spëtzegrupp ass de Virsrpong ëmmer méi kleng gi well de Peloton d'Vitesse ëmmer méi erhéicht huet. Ronn 4 Kilometer viru Schluss hu sech dann all Coureure rëm zesummefonnt a sou ass sech op de Sprint virbereet ginn. Do war um Enn de Sam Benett de Séiersten.

D'Top10

1 Sam Bennett (Irl) Deceuninck - Quick Step 2:53:32

2 Mads Pedersen (Den) Trek - Segafredo 0:00:00

3 Peter Sagan (Svk) Bora - Hansgrohe 0:00:00

4 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 0:00:00

5 Elia Viviani (Ita) Cofidis 0:00:00

6 Wout Van Aert (Bel) Team Jumbo - Visma 0:00:00

7 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 0:00:00

8 Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-Up Nation 0:00:00

9 Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 0:00:00

10 Maximilian Walscheid (GER) NTT Pro Cycling 0:00:00

94 Bob Jungels (Lux) Deceuninck - Quick Step 0:01:01

De General

1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 87:20:05

2 Primož Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 0:00:59

3 Richie Porte (Aus) Trek - Segafredo 0:03:30

4 Mikel Landa (Esp) Bahrain - McLaren 0:05:58

5 Enric Mas (Esp) Movistar Team 0:06:07

6 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 0:06:47

7 Tom Dumoulin (Ned) Team Jumbo - Visma 0:07:48

8 Rigoberto Uran (Col) EF Pro Cycling 0:08:02

9 Adam Yates (GBr) Mitchelton - Scott 0:09:25

10 Damiano Caruso (Ita) Bahrain - McLaren 0:14:03

43 Bob Jungels (Lux) Deceuninck - Quick Step 2:33:30