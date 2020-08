Op ganz spannende leschte Kilometer kann sech de Fransous am Schlusssprint géint de Marc Hirschi duerchsetzen.

5. Etappevictoire fir den Alaphilippe am Tour de France, an dat virum Schwäizer Marc Hirschi. De Lëtzebuerger Bob Jungels fiert eng staark Course, an huet am leschte Col vill Aarbecht fir säi Co-Ekipéier a Gewënner vun haut geleescht. Um Enn fiert de Bob Jungels als 60 iwwert d'Linn mat engem Retard vu 7 Minutten an 2 Sekonnen. De Gewënner vu gëschter, Alexander Kristoff verléiert vill Zäit a muss säi Maillot Jaune domat un den Etappegewënner vun haut ofginn.

Schonns virun der 2. Etapp um Sonndeg de Metten huet mam Ex-Weltmeeschter Philippe Gilbert e vun de Favoritten op d'Etappevictoire vun haut missen op den Depart no senger Chutte vun e Samschdeg verzichten.

De Resumé

Bei vill bessere Wiederkonditioune wéi nach um Optakt vum Tour, hu sech direkt an deenen éischte km 10 Coureure vum Peloton ofgesat. Ënnert hinnen de Peter Sagan, Matteo Trentin an den dänesche Meeschter Kasper Asgreen. Mat ronn 3 Minutte Virsprong ass et fir d'Spëtzegrupp an den 1 Col vum Dag gaangen. De Benoit Cosnefroy konnt sech uewen eraus vum Col de la Colmiane 10 Punkten am Kampf em de Maillot à Pois sécheren.

⛰ @BenoitCosnefroy, first at the top of La Colmiane, now leads the KOM classification.



⛰ Benoit Cosnefroy passe en tête au Col de La Colmiane et empoche 10 points au classement de la montagne.#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/m709nc5wZC — Tour de France™ (@LeTour) August 30, 2020

Eng 100 km virun der Arrivée hu sech Cyclisten dunn missen e weidere Bierg vun der 1 Kategorie erop kämpfen, de Col de Turin. De Maillot Jaune Alexander Kristoff huet an der Montée misse lass loossen an huet op der weiderer Etapp ëmmer méi un Zäit verluer. Uewen eraus war et dunn den Anthony Perez deen sech déi 10 Punkte fir de Maillot à Pois konnte sécheren. Am Peloton ass et weiderhi roueg vu sech gaangen, d'Ekipp Jumbo-Visma huet den Tempo kontrolléiert.

Kuerz virun der leschter Schwieregkeet vum Dag, dem Col des Quatre Chemins, huet Deceuninck-Quick-Step fir den Tempo gesuergt, dat virun allem fir den Alaphilippe. D'Echappée war zu deem Zäitpunkt schonns ageholl ginn, an d'Favoritten hu sech belauert. Nodeems de Bob Jungels ferm fir Tempo gesuergt huet, war et säi Co-Ekipéier Alaphilippe deen attackéiert huet.

🇫🇷 @alafpolak1 goes on the attack! He is followed by 🇨🇭 @MarcHirschi.



🇫🇷 Julian Alaphilippe attaque dans le Col des Quatre Chemins. Il est suivi par 🇨🇭 Marc Hirschi#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/zT7ILIoVZm — Tour de France™ (@LeTour) August 30, 2020

Eenzeg de Adam Yates an de Marc Hirschi hunn bei den Alaphilippe konnten opschléissen. Zu 3 sinn se op d'Linn d'Arrivée gefuer komm wou Coureure mat staarkem Géigewand ze kämpfen haten. D'Attack vum Alaphilppe ass komm an de Fransous konnt sech um Enn d'Etappevictoire sécheren.

D'Top10

1 JULIAN ALAPHILIPPE ( DECEUNINCK - QUICK - STEP ) 04h 55' 27''

2 MARC HIRSCHI ( TEAM SUNWEB ) + 00h 00' 00''

3 ADAM YATES ( MITCHELTON - SCOTT ) + 00h 00' 01''

4 GREG VAN AVERMAET ( CCC TEAM ) + 00h 00' 02''

5 SERGIO ANDRES HIGUITA ( EF PRO CYCLING ) + 00h 00' 02''

6 BAUKE MOLLEMA ( TREK - SEGAFREDO ) + 00h 00' 02''

7 ALEXEY LUTSENKO ( ASTANA PRO TEAM ) + 00h 00' 02''

8 TADEJ POGACAR ( UAE TEAM EMIRATES ) + 00h 00' 02''

9 MAXIMILIAN SCHACHMANN ( BORA - HANSGROHE ) + 00h 00' 02''

10 ALBERTO BETTIOL ( EF PRO CYCLING ) + 00h 00' 02''

De General

1 JULIAN ALAPHILIPPE ( DECEUNINCK - QUICK - STEP ) 08h 41' 35''

2 ADAM YATES ( MITCHELTON - SCOTT ) + 00h 00' 04''

3 MARC HIRSCHI ( TEAM SUNWEB ) + 00h 00' 07''

4 SERGIO ANDRES HIGUITA ( EF PRO CYCLING ) + 00h 00' 17''

5 TADEJ POGACAR ( UAE TEAM EMIRATES ) + 00h 00' 17''