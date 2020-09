E Mëttwoch goung et vu Gap op Privas iwwer 183 Kilometer. Mat just zwou Koppe vun der Kategorie 4 dotëscht, war et eng Etapp fir d'Sprinter.

Eng Echappée koum net fort, esou ass de Peloton iwwert de Gros vun den 183 Kilometer zesumme bliwwen. De Lëtzebuerger Bob Jungels huet een dann och ëmmer nees vir am Peloton fonnt, fir fir den Tempo ze suergen.

Wéi de Sprint lancéiert gouf, war de Lëtzebuerger net méi am Peloton dobäi. Hei konnt sech dunn de Wout Van Aert virum Cees Bol an dem Sam Bennett duerchsetzen. De Lëtzebuerger Bob Jungels koum mat engem Arrivée vun 3 Minutten an 30 Sekonnen.

Den Julian Alaphilippe ass wuel mam Peloton ukomm, krut awer eng 20 Sekonne Strof wéinst "Ravitaillement illégal" an de leschten 20 Kilometer. Domadder verléiert de Fransous de giele Maillot an de Britt Adam Yates, deen elo Leader ass.

De Resumé

Déi 5. Etapp ass direkt mat engem héijen Tempo ugefuer ginn, fir et esou enger Echappée schwéier ze maachen, fir fortzekommen. Esou hu verschidde Coureuren oder kleng Gruppen et probéiert, ma hire Versuch ass all Kéiers vum Peloton ofgefaange ginn. Esou koum de komplette Peloton no 48 Kilometer op den Tëschesprint, wou sech de Sam Bennett déi komplett 20 Punkte konnt sécheren. Domadder deet hien dann och virtuell de grénge Maillot un, well den aktuelle Leader am Klassement, Peter Sagan, krut als 4. just 13 Punkten. Virun der Etapp ware béid Coureure punktgläich.

🇮🇪 ☘️ @Sammmy_Be wins the Intermediate Sprint and the 20 points that go with it. He is now the virtual holder of the green jersey.



🇮🇪 @Sammmy_Be remporte le sprint intermédiaire et les 20 points qui l’accompagnent. Il est donc virtuellement le nouveau Maillot Vert du #TDF2020 pic.twitter.com/yvLcHMhyhS — Tour de France™ (@LeTour) September 2, 2020

Am éischten Drëttel vun der Course war et de Bob Jungels, dee vill vir matgeschafft huet, fir den Tempo héich ze halen. Den Tempo ass och weider héich bliwwen an et koum op der ganzer Etapp zu kenger Echappée, déi sech konnt ofsetzen. Eréischt ëm déi 7 Kilometer viru Schluss, wéi den Tempo nach eng Kéier ugezu gouf, ass de Peloton ausernee gebrach. Och de Bob Jungels, dee vill geschafft hat, huet den Uschloss un de Spëtzegrupp verluer.

🎬 Relive the final kilometre of the 5th stage and @WoutvanAert' magnificent sprint win! 🏅



🎬 Revivez le dernier kilomètre de cette 5ème étape et la magnifique victoire de @WoutvanAert! 🏅#TDF2020 pic.twitter.com/sBG7ARebuN — Tour de France™ (@LeTour) September 2, 2020

Ronn 300 Meter virun der Arrivée ass den Tempo du richteg héich ginn, dat mat Sunweb un der Spëtzt. Ma et sollt net de Cees Bol sinn, deen d'Etapp wënnt. De Coureur vu Sunweb huet sech dem Wout Van Aert misste geschloe ginn, de Sam Bennett gouf den Drëtten. Den Ier huet dann och elo an der Lutte ëm de Grénge Maillot mat 123 Punkten d'Nues vir. Zweeten ass hei de Peter Sagan mat 114 Punkten, den Alexander Kristoff ass mat 93 Punkten den Drëtten.

D'Top10

1. Wout Van Aert TEAM JUMBO - VISMA 04h 21' 22"

2. Cees Bol TEAM SUNWEB + 00' 00"

3. Sam Bennett DECEUNINCK - QUICK - STEP + 00' 00"

4. Peter Sagan BORA - HANSGROHE + 00' 00"

5. Jasper Stuyven TREK - SEGAFREDO + 00' 00"

6. Luka Mezgec MITCHELTON - SCOTT + 00' 00"

7. Bryan Coquard B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM + 00' 00"

8. Caleb Ewan LOTTO SOUDAL + 00' 00"

9. Clément Venturini AG2R LA MONDIALE + 00' 00"

10. Hugo Hofstetter ISRAEL START-UP NATION + 00' 00"

...

109. Bob Jungels DECEUNINCK - QUICK - STEP + 03' 29"

De General

1. Julian Alaphilippe DECEUNINCK - QUICK - STEP 22h 28' 26"

2. Adam Yates MITCHELTON - SCOTT + 00' 04"

3. Primož Roglic TEAM JUMBO - VISMA + 00' 07"

4. Tadej Pogacar UAE TEAM EMIRATES + 00' 11"

5. Guillaume Martin COFIDIS + 00' 13"

6. Egan Bernal INEOS GRENADIERS + 00' 17"

7. Tom Dumoulin TEAM JUMBO - VISMA + 00' 17"

8. Nairo Quintana TEAM ARKEA - SAMSIC + 00' 17"

9. Esteban Chaves MITCHELTON - SCOTT + 00' 17"

10. Miguel Angel Lopez ASTANA PRO TEAM + 00' 17"

...

58. Bob Jungels DECEUNINCK - QUICK - STEP + 15' 58"