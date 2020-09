Den Tadej Pogacar konnt sech um Enn am Sprint géint de Primoz Roglic an de Marc Hirschi duerchsetzen.

Um Sonndeg stoung bei der Tour de France eng schwéier Etapp iwwer 153 Kilometer vu Pau op Laruns um Programm. No knapp 60 Kilometer stoung hei de Col de la Hourcère, engem Col vun der éischter Kategorie, um Programm. Donieft gouf et nach weider zwee Bierger vun der 3. Kategorie ze iwwerwannen, éiert et ronn 25 Kilometer virun der Arrivée an de Col de Marie Blanque goung.

Et war dann och an dësem Col de Marie Blanque an deem den Tadej Pogacar mat enger Attack de Favorittegrupp ausernee gerappt hat. Hei waren et nieft him just de Primoz Roglic, den Egan Bernal an de Mikel Landa, déi sech als Grupp fonnt haten an op d'Poursuite vum Marc Hirschi goungen, dee sech fréi eleng ofgesat hat. Knapp 2 Kilometer virun der Arrivée gouf hien dann och ageholl a sou war d'Entscheedung am Sprint gefall.

Hei war et de Pogacar, dee sech virum Roglic a virum Hirschi duerchsetze konnt.

De Bob Jungels gouf mat engem Réckstand vu 4 Minutten a 44 Sekonnen um Enn de 26.

De Resumé

Wärend den éischte Kilometere gouf et ëmmer erëm Attacken, déi awer net vun Erfolleg gekréint waren, éiert sech mam Marc Hirschi een éischte Coureur am Col de la Hourcère vum Feld ofsetze konnt. De jonke Schwäizer konnt sech duerno och en Avance vun iwwert 4 an enger hallwer Stonn virum grousse Grupp ofsetzen.

Do hannendrun hat sech ee Grupp mat ënnert anerem dem Barguil an dem van Aert forméiert, dee sech allerdéngs net wäit vum Peloton ofsetze konnt a sou och erëm ageholl gouf. De Bob Jungels, gouf tëschenzäitlech vum grousse Grupp ofgehaangen, hie konnt ronn 45 Kilometer virun der Arrivée awer erëm den Uschloss fannen.

Virum Col de Marie Blanque gutt 25 Kilometer virum wäisse Stréch konnt den Hirschi un der Spëtzt mat enger Avance vu ronn 3 an enger hallwer Minutt virum Peloton halen, deen allerdéngs ganz séier an déi leschte Montée vum Dag gefuer war an d'Avance vum Schwäizer doduerch zum schmëlze bruecht hat.

Déi éischten Attack vun de Favoritte war vum Tadej Pogacar, dee schon um Samschdeg ee staarken Androck hannerlooss hat. Nieft dem Roglic konnten hei och nach de Bernal, de Landa an de Porte déi mathale konnten.

Un der Spëtzt huet iwwerdeems den Hirschi weider gekämpft, ma seng Avance ass lues a lues awer méi kleng ginn, ma de jonke Coureur hat gekämpft a wollt seng éischte Plaz verdeedegen.

Knapp 2 Kilometer virun der Arrivée gouf den Hirschi dann och ageholl a sou sollt d'Entscheedung am Sprint tëscht dëse 5 Coureure falen.

Hei war et den Tadej Pogacar, deen déi beschte Been hat. Hie konnt sech um Enn virum Roglic a virum Hirschi duerchsetzen.

De Bob Jungels gouf um Enn de 26. mat engem retard vu 4 Minutten a 44 Sekonnen.

D'Top10

1 TADEJ POGACAR (UAE TEAM EMIRATES) 03h 55' 17''

2 PRIMOŽ ROGLIC (TEAM JUMBO - VISMA) -

3 Marc HIRSCHI MARC HIRSCHI (TEAM SUNWEB) -

4 EGAN BERNAL (INEOS GRENADIERS) -

5 MIKEL LANDA (BAHRAIN - MCLAREN) -

6 BAUKE MOLLEMA (TREK - SEGAFREDO) + 00h 00' 11''

7 GUILLAUME MARTIN (COFIDIS) + 00h 00' 11''

8 ROMAIN BARDET (AG2R LA MONDIALE) + 00h 00' 11''

9 RICHIE PORTE (TREK - SEGAFREDO) + 00h 00' 11''

10 RIGOBERTO URAN (EF PRO CYCLING) + 00h 00' 11''

...

26 BOB JUNGELS (DECEUNINCK - QUICK - STEP) + 00h 04' 44''

De General



1 PRIMOŽ ROGLIC (TEAM JUMBO - VISMA) 38h 40' 01''

2 EGAN BERNAL (INEOS GRENADIERS) + 00h 00' 21''

3 GUILLAUME MARTIN (COFIDIS) + 00h 00' 28''

4 ROMAIN BARDET (AG2R LA MONDIALE) + 00h 00' 30''

5 NAIRO QUINTANA (TEAM ARKEA - SAMSIC) + 00h 00' 32''

6 RIGOBERTO URAN (EF PRO CYCLING) + 00h 00' 32''

7 TADEJ POGACAR (UAE TEAM EMIRATES) + 00h 00' 44''

8 ADAM YATES (MITCHELTON - SCOTT) + 00h 01' 02''

9 MIGUEL ANGEL LOPEZ (ASTANA PRO TEAM) + 00h 01' 15''

10 MIKEL LANDA (BAHRAIN - MCLAREN) + 00h 01' 42''