Op der éischter Etapp, déi ronderëm Lido di Camaiore an iwwert 133 Kilometer gefuer gouf, konnt sech den Däitsche Pascal Ackermann d'Victoire sécheren.

Bei engem spannende finale Sprint konnt de 26 Joer alen Däitschen d'Lück fannen an de Fernando Gaviria kuerz virum Zil iwwerhuelen a sech schliisslech sou déi éischt Plaz vun der Etapp a vum Klassement sécheren.

Den Alex Kirsch ass op der 40. Plaz iwwert d'Arrivée gefuer.

D'Course Tirreno-Adriatico sollt ufanks am Mäerz sinn, mä misst wéinst der Corona-Pandemie verréckelt ginn a gëtt dowéinst zäitgläich mam Tour de France gefuer. Et sinn am Ganzen 8 Etappen. Déi lescht Etapp gëtt de 14. September zu San Benedetto gefuer.

🌪️ La Bora della Versilia!

Guarda adesso l'ultimo km!



🌪️ La Bora della Versilia!

Watch now the last km!



🔱#TirrenoAdriatico @EOLO pic.twitter.com/lL38p254p7 — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) September 7, 2020

Déi 10 Éischt vum General:

1 Ackermann Pascal (BORA - Hansgrohe) 10 2:57:45

2 Gaviria Fernando (UAE-Team Emirates) 0:04

3 Cort Magnus (EF Pro Cycling) 0:06

4 Sajnok Szymon CCC Team) 0:10

5 Cimolai Davide (Israel Start-Up Nation) ,,

6 Vendrame Andrea (AG2R La Mondiale) ,,

7 Rickaert Jonas (Alpecin-Fenix) ,,

8 Seigle Romain (Groupama - FDJ) ,,

9 Allegaert Piet (Cofidis, Solutions Crédits) ,,

10 Eenkhoorn Pascal (Team Jumbo-Visma) ,,