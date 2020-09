An dat virum Pascal Ackermann a Magnus Cort. Am General bleift de Simon Yates weiderhin op der 1. Plaz. De Alex Kirsch huet Course missen opginn.

Op der 6. Etapp vun der Etappecourse Tirreno-Adriatico iwwer 171 km huet sech de Belsch Tim Merlier vun der Ekipp Alpecin-Fenix d'Victoire am Massesprint geséchert. De Pascal Ackermann, dee bis dohi schonns 2 Etappe gewonne konnt, kennt op déi 2. Plaz. Op déi 3. Plaz fiert den Dän Magnus Cort. Am General bleift de Simon Yates (Mitchelton-Scott) op der 1. Plaz. De 28 järege Coureur vu Mitchelton-Scott leit 16 Sekonne virum Rafael Majka vu Bora-Hansgrohe). De Lëtzebuerger Alex Kirsch huet d'Etapp vun haut net op en Enn gefuer an huet missen Abandon erkläeren. D'Top10

1 Tim Merlier (Bel) Alpecin - Fenix 3:59:30

2 Pascal Ackermann (GER) Bora - Hansgrohe 0:00:00

3 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Pro Cycling 0:00:00

4 Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates 0:00:00

5 Mike Teunissen (Ned) Team Jumbo - Visma 0:00:00

6 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck - Quick Step 0:00:00

7 Lorrenzo Manzin (Fra) Total Direct Energie 0:00:00

8 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 0:00:00

9 Ivan Garcia Cortina (Esp) Bahrain - McLaren 0:00:00

10 Alex Aranburu Deba (Esp) Astana Pro Team 0:00:00 De General 1 Simon Yates (GBr) Mitchelton - Scott 27:36:29

2 Rafal Majka (Pol) Bora - Hansgrohe 0:00:16

3 Geraint Thomas (GBr) Team Ineos 0:00:39

4 Aleksandr Vlasov (Rus) Astana Pro Team 0:00:49

5 Fausto Masnada (Ita) Deceuninck - Quick Step 0:00:54

6 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 0:01:00

7 James Knox (GBr) Deceuninck - Quick Step 0:01:21

8 Michael Woods (Can) EF Pro Cycling 0:01:22

9 Gianluca Brambilla (Ita) Trek - Segafredo 0:02:28

10 Jack Haig (Aus) Mitchelton - Scott 0:02:44