Op der éischter Etapp vum Skoda Tour de Luxembourg mat Depart bei der Coque an Arrivée op der Place de l'Europe an der Stad goung et iwwer 133 Kilometer.

Laang Zäit hat e Spëtzegrupp dës Etapp dominéiert, hei ware 5 Leit dran ënnert anerem och den Tony Gallopin. Ma och den Axel Zingle war mat dobäi, deen zwou Biergwäertunge fir sech entscheede konnt, spéiderhin awer an eng Chute involvéiert war.

Um Enn war den Tempo am Peloton ze héich fir d'Echappée, esou datt si 10 Kilometer virun der Arrivée nees ageholl goufen.

Um Enn gouf et eng Victoire am Sprint vum Italiener Diego Ulissi, deen domat och d'Féierung am General iwwerhëlt.

Resumé

Fréi op der Etapp konnte sech den Axel Zingle (Nippo Delko Provence), de Franck Bonnamour (Arkea-Samsic), den Tony Gallopin (Ag2r La Mondiale), de Sergio Roman Martin Galan (Caja Rural) an de Lukas Meiler (Vorarlberg) ofsetzen. Si haten eng maximal Avance vun e bëssen iwwer 4 Minutten.

Den Axel Zingle konnt sech zu Zëtteg dann och déi éischt Biergwäertung (2. Kategorie) sécheren, dat virum Lukas Meiler an Tony Gallopin.

50 Kilometer virun der Arrivée hat de Spëtzegrupp nach eng Avance vun 2 Minutten an 20 Sekonnen. Kuerz dono stoung dunn zu Beefort déi zweet Biergwäertung (1. Kategorie) um Programm. An och hei konnt sech den Axel Zingle vun Nippo Delko Provence de Maximum u Punkte sécheren. Dat virum Sergio Roman Martin Galan, dem Lukas Meiler an dem Tony Gallopin.

Wéi de Peloton an dës Montée komm ass, haten aus Lëtzebuerger Siicht de Raphaël Kockelmann an de Colin Heiderscheid Problemer, fir am Peloton ze bleiwen a goufen ofgehaangen.

An der Descente erof fir op Haler huet den Axel Zingle dunn an enger Kéier ze spéit gebremst an ass iwwer d'Leitplanke geflunn. De franséische Coureur konnt awer weiderfueren, war awer net méi Deel vum Spëtzegrupp, ma gouf 40 Kilometer virun der Arrivée vum Peloton ageholl.

An an dësem Peloton war d'Vitess immens héich. Déi staark Ekippe wollten net, datt d'Echappée duerchkënnt an esou ass hir Avance och ëmmer nees méi kleng ginn, ma och de Peloton ass méi kleng ginn. Hei koumen ëmmer nees Coureuren a Schwieregkeeten, well se déi héich Vitess net konnte matgoen. Knapp 30 Kilometer virun der Arrivée war d'Avance dann och op ënner 1 Minutt gefall.

An der Sortie vu Jonglënster, knapp 25 Kilometer virun der Arrivée huet den Tony Gallopin dunn aus dem Spëtzegrupp eraus attackéiert an et op eege Fauscht probéiert. Am Peloton huet een ëmmer nees d'Ekipp Groupama-FDJ un der Spëtzt gesinn, déi fir de Lëtzebuerger Champion Kevin Geniets an de franséische Champion Arnaud Démare gefuer sinn.

Den Tony Gallopin konnt seng Avance dunn awer nees ausbaue bis erop op de Sennengerbierg hat hien nees méi wéi 1 Minutt Virsprong.

15 Kilometer virun der Arrivée du Pech fir de Kevin Geniets, deen e Platten hat. De Lëtzebuerger Champion huet misse stoe bleiwen, huet awer séier nees de Wee zeréck an de Peloton fonnt.

Knapp 10 Kilometer virun der Arrivée gouf de Gallopin dunn och ageholl an aus dem Peloton eraus koum direkt eng Konterattack, wou sech den Diego Ulissi, de Benjamin King an den Thibault Ferasse ofsetze konnten. Dës Aventure war awer och séier eriwwer, esou dass och den Trio nees ageholl gouf.

1 Kilometer virun der Arrivée stoung dunn nach eemol eng Biergwäertung vun der 2. Kategorie um Programm, de Milliounewee erop.

An der Montée de Milliounewee erop, huet de Kevin Geniets misse lassloossen a vir gouf et eng Attack vum Diego Ulissi an den Italiener konnt sech dann och herno op der Place de l'Europa am Sprint duerchsetzen an domat d'Etapp gewannen, dat virum Amaury Capiot an dem Eduard Grosu.

Top 10 vun der Etapp

1 Ulissi Diego UAE-Team Emirates

2 Capiot Amaury Sport Vlaanderen - Baloise

3 Grosu Eduard-Michael NIPPO DELKO One Provence

4 Aberasturi Jon Caja Rural - Seguros RGA

5 Philipsen Jasper UAE-Team Emirates

6 Oliveira Rui UAE-Team Emirates

7 Krieger Alexander Alpecin-Fenix

8 Capecchi Eros Bahrain - McLaren

9 Hoelgaard Markus Uno-X Pro Cycling Team

10 Warlop Jordi Sport Vlaanderen - Baloise

Top 10 am General

Et läit eis nach keen offiziellt Klassement vir.

Etappe vum Tour de Luxembourg 2020

1. Lëtzebuerg - Lëtzebuerg : 133,5 km

2. Réimech - Hesper : 160,8 km

3. Rouspert - Schëffleng : 164,3

4. Rodange - Déifferdeng : 201 km

5. Miersch - Lëtzebuerg : 177 km