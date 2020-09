164 Kilometer waren et vu La Tour-du-Pin op Villard-de-Lans, datt mat Bierger vun de Kategorien 1,2,3 a 4.

Eng éischt ganz grouss Echappée sollt sech net kënnen ofsetzen. Eng liicht méi kleng, mat ronn 23 Fuerer, huet et dunn awer gepackt an huet sech dobäi och eng Avance vun iwwer 15 an eng hallef Minutt erausgefuer. D'Coureure sinn natierlech un der Spëtzt net zesummebliwwen an esou koum et, datt um Schluss nach eenzel Coureure respektiv méi kleng Gruppe ganz vir ënnerwee waren.

De Kämna war dunn zum Schluss de Mann, deen déi beschte Been hat a sech hei aus der grousser Grupp an déi lescht 20 Kilometer en solitaire konnt duerchsetzen, dat virum Carapaz a Reichenbach. Am Generalklassement gouf et un der Spëtzt keng gréisser Changementer, Roglic viru Pogacar an Uran. Eenzeg den Tom Dumoulin konnt eng Plaz gutt maachen a steet elo op der 9. Plaz virum Nairo Quintana.

De Bob Jungels koum am Groupetto hannert dem Peloton un an hat iwwer 24 Minutte Retard op de Gewënner a bal 8 op de Peloton. Am Generalklassement huet hien e Retard vun iwwer enger Stonn an 52 Minutten.

De Resumé

Net laang nom Start huet sech eng Echappée konnten ofsetzen. An deem Grupp vu 15 Leit war richteg Prominenz mat dran, ënner anerem huet e Roche, e Van Avermaet, en Hirschi oder en Alaphilippe sech hei mat agemëscht. Am Ufank hate si e bësse Problemer, fir fortzekommen. Esou datt dëse Grupp esouguer op 35 Coureuren ugewuess ass, dat kuerz virun der éischter Montée vum Dag. Ma d'Echappée war wuel ze grouss a koum net richteg fort. Esou dat si kuerz no dëser Montée ageholl goufen.

Ma et huet net laang gedauert, bis nees Coureuren aus dem Peloton ausgebrach sinn. Als éischt waren et de Roche an de Carapaz an et koumen nees 13 Coureuren dobäi, dorënner nees en Alaphilippe an e Barguil. Hiren Ecart konnte si séier ausbauen an aner Coureuren hu probéiert, sech hinnen unzeschléissen. Verschiddene sollt dat geléngen, anerer sinn nees agefaange ginn. Ee Coureur, dee d'Spëtzegrupp ageholl huet, war de Pierre Rolland. De Fransous wëll Punkte sammelen, fir eventuell eng Chance op de Biergtrikot ze hunn. Op der Montée vun der zweeter Kategorie, dem Col de Porte, huet sech de Rolland dann och déi 5 Punkte geholl.

Kuerz no der Descente hat d'Echappée iwwer 10 Minutten Avance op de Peloton. Tëscht hinnen war awer nach eng gréisser Grupp, déi probéiert huet, nach no vir ze kommen. Dat sollt hinnen nach virun der drëtter Montée vum Dag, der Côte de Revel, geléngen. Esou waren eng 70 Kilometer virun der Arrivée 23 Leit un der Spëtzt, dat bal 10 Minutten an 30 Sekonne Virsprong op den Haaptpeloton.

Och an der nächster Montée war de Pierre Rolland dee Séiersten a konnt sech nees déi 5 Punkte sécheren. Domadder huet hien elo 36 Punkten an ass punktgläich mam aktuelle Leader an dëser Kategorie Cosnefroy. Den Tempo vir war weider héich, esou hate si eng 60 Kilometer virun der Arrivée iwwer 11 an eng hallef Minutten Avance op de Grupp mat de Favoritten. Deen Ecart konnte si souguer nach ausbauen, esou datt et lues a lues kloer gouf, datt de Gewënner vun dëser Etapp aus dëser Grupp misst kommen.

An der Monté de Saint-Nizier-du-Moucherotte, engem Bierg vun der éischter Kategorie, gouf et dunn och an der Echappée éischt Attacken. Dëst mam Zil, fir d'Grupp méi kleng ze kréien an esou déi eege Chance z'erhéijen, fir dës Etapp ze gewannen. Et war de Pacher, deen attackéiert huet an esou d'Echappée an zwee gerappt huet. Esou war hien un der Spëtzt, 9 Coureuren hannert him, dann déi aner 12 aus der Echappée an dann de Peloton. Dësen hat 25 Kilometer virun der Arrivée 13 Minutten a 37 Sekonne Retard op de Mann un der Spëtzt. Ëmmer nees huet sech un der Spëtzt eppes verännert. Um Schluss vun der Montée an an der Descente war et de Kämna, dee sech eng 20 Kilometer virun der Arrivée, konnt e bëssen ofsetzen.

10 Kilometer virun der Arrivée hat de Kämna 30 Sekonnen Avance op de Carapaz an eng Minutt a 46 Sekonnen op d'Grupp vum Alaphilippe. De Peloton hat zu deem Ament bal 16 Minutte Retard op de Leader. De Kämna huet säin Ecart esouguer nach weider ausbaue kënnen an huet dës Etapp fir sech entscheet. Op d'Plaz Zwee kënnt de Carapaz mat engem Retard vun enger Minutt a 27 Sekonnen. Drëtte gëtt de Reichenbach op eng Minutt a 56 Sekonnen. De Peloton koum mat engem Retard vu 16 Minutten an 49 Sekonnen iwwer d'Arrivée.

D'Top10

1 Lennard Kämna (BORA - HANSGROHE) 04h 12' 52''

2 Richard Carapaz (INEOS GRENADIERS) + 00h 01' 27''

3 Sébastien Reichenbach (GROUPAMA - FDJ) + 00h 01' 56''

4 Pavel Sivakov (INEOS GRENADIERS) + 00h 02' 34''

5 Simon Geschke (CCC TEAM) + 00h 02' 35''

6 Warren Garguil (TEAM ARKEA - SAMSIC) + 00h 02' 37''

7 Tiesj Benoot (TEAM SUNWEB) + 00h 02' 41''

8 Nicolas Roche (TEAM SUNWEB) + 00h 02' 47''

9 Quentin Pacher (B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM) + 00h 02' 51''

10 Julian Alaphilippe (DECEUNINCK - QUICK - STEP) + 00h 02' 54''

...

72 Bob Jungels (DECEUNINCK - QUICK - STEP) + 00h 24' 42''

De General

1 Primoz Roglic (TEAM JUMBO - VISMA) 70h 06' 47''

2 Tadej Pogacar (UAE TEAM EMIRATES) + 00h 00' 40''

3 Rigoberto Uran (EF PRO CYCLING) + 00h 01' 34''

4 Miguel Angel Lopez (ASTANA PRO TEAM) + 00h 01' 45''

5 Adam Yates (MITCHELTON - SCOTT) + 00h 02' 03''

6 Richie Porte (TREK - SEGAFREDO) + 00h 02' 13''

7 Mikel Landa (BAHRAIN - MCLAREN) + 00h 02' 16''

8 Enric Mas (MOVISTAR TEAM) + 00h 03' 15''

9 Tom Dumoulin (TEAM JUMBO - VISMA) + 00h 05' 19''

10 Nairo Quintana (TEAM ARKEA - SAMSIC) + 00h 05' 43''

...

46 Bob Jungels (DECEUNINCK - QUICK - STEP) + 01h 52' 01''