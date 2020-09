Dat huet d'Ekipp Ineos offiziell matgedeelt, de Kolumbianer hat dat leschte Joer jo den Tour gewonnen.

E Sonndeg an och nach en Dënschdeg hat de Bernal vill Zäit op d'Favoritte verluer an hat deemno schonns all d'Chancen op eng gutt Placéierung am General verspillt.