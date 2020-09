E Mëttwoch stoung beim Tour de France d'Kinneksetapp um Programm, hei goung et vu Grenoble op Méribel, op de Col de la Loze.

170 Kilometer hunn d'Coureure missen hannert sech bréngen an dobäi och zwee ganz schwéier Bierger. Fir d'éischt de Col de la Madeleine, 17,1 Kilometer laang mat 8,4% Steigung am Schnëtt an dono de Col de la Loze mat 21,5 Kilometer mat enger duerchschnëttlecher Pente vu 7,8%. Uewen um Col de la Loze war dann och d'Arrivée.

An hei hunn d'Favoritten d'Course ënnert sech ausgemaach. Et gouf gréisser Ecarten a mam Miguel Angel Lopez ee ganz grousse Gewënner. Dee konnt nämlech alleguerten d'Favoritten ofhänken an d'Etapp en solitaire gewannen, dat virun de Slowene Roglic a Pogacar. De Bob Jungels gouf den 105. op 28 Minutten an 32 Sekonnen.

Am General bleift de Roglic weiderhi vir, dat virum Pogacar an dem Miguel Angel Lopez, deen also elo mat um Podium géing stoen. De Roglic huet 57, respektiv 1 Minutt a 26 Sekonnen Avance op seng 2 grouss Konkurrenten. Hei ass de Bob Jungels den 48. op 2 Stonnen, 20 Minutten a 24 Sekonnen.

Den Tadej Pogacar huet wuel Zäit am General verluer, ma e klengen Trouscht dierf awer wuel de Fakt sinn, datt hien elo net nëmmen de beschte Jonken ass, ma och nach de Leader an der Biergwäertung.

De Resumé

Mam Egan Bernal war e Mëttwoch de Gewënner vum Tour de France vum leschte Joer net méi un den Depart gaangen.

Mam Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Lennard Kämna (Bora-hansgrohe), Gorka Izaguirre (Astana), Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) an Dan Martin konnte sech 5 Coureure vum Peloton ofsetzen a si konnte sech och eng gutt Avance erausfueren. Mat bal 6 Minutten Avance si si an de Col de la Madeleine eragefuer.

An dëser strammer Montée huet allerdéngs de Lennard Kämna, den Etappegewënner vun en Dënschdeg, misse lassloossen am Spëtzegrupp. Am Peloton huet iwwerdeems Bahrain Mclaren den Tempo gemaach, dat fir hire Kapitän Mikel Landa.

D'Vitess am Peloton war wierklech richteg héich, well de Spëtzegrupp huet hei ganz vill Zäit verluer. Uewen um Sommet vum Col de la Madeleine hate si just nach eng knapp Avance vun 1 Minutt an 30 Sekonnen.

An der Descente konnten d'Coureuren aus der Echappée dunn awer nees Zäit guttmaachen op de Peloton an esou si si mat enger Avance vu knapp 2 Minutten an d'Schlussmontée gaangen. Allerdéngs just nach zu 3, well den Dan Martin hat an der Descente den Uschloss verluer.

Och am Col de la Loze huet d'Ekipp vum Mikel Landa weider fir den Tempo am Grupp vun de Favoritte gesuergt. Wéi dunn de Pello Bilbao sech un d'Spëtzt gesat huet, ass d'Avance vum Spëtzegrupp nawell séier geschmolt. Izaguirre an Alaphilippe goufen dunn och séier ageholl an esou war de Carapaz op sech eleng gestallt.

An de Coureur vun der Ekipp Ineos ass e gudde Rhythmus gefuer, well d'Favoritten haten nawell Krämpes, Zäit op hie gutt ze maachen. Deels hu si esouguer Zäit verluer an esou hat hie 4 Kilometer virun der Arrivée nach 40 Sekonnen Avance.

Dunn huet awer den David de la Cruz acceleréiert fir säin Teamkomerod Tadej Pogacar an do ass d'Avance dann direkt nees geschmolt an och Coureure wéi Uran, Landa a Yates hu misse lassloossen.

Du koum d'Attack vum Miguel Angel Lopez, deen elo d'Chanve geroch huet, fir de Sprong op de Podium ze packen an do konnte just nach Roglic, Pogacar, Porte a Kuss matgoen.

3 Kilometer virun der Arrivée gouf de Carapaz dunn ageholl vun de ganz grousse Favoritten. An du konnte sech op eemol Kuss a Lopez ofsetzen an de Kolumbianer war dunn op eemol eleng vir un der Spëtzt. Hannendru koumen du Roglic a Kuss, déi de Pogacar liicht ofhänke konnten.

Et war eng spannend Schlussphas, wou déi dräi stäerkste Biergfuerer ëm de General gekämpft hunn. Dee Stäerksten e Mëttwoch war wuel de Miguel Angel Lopez, well de Kolumbianer konnt d'Slowenen op Distanz halen an um Enn d'Etapp en solitaire gewannen, dat mat 15 Sekonnen Avance op de Roglic an 30 Sekonnen op de Pogacar. Best of the Rest war e Mëttwoch da wuel de Richie Porte, deen och e klenge Sprong am General mécht.

D'Top10

1 López Miguel Ángel Astana Pro Team 4:49:08

2 Roglič Primož Team Jumbo-Visma 0:15

3 Pogačar Tadej UAE-Team Emirates 0:30

4 Kuss Sepp Team Jumbo-Visma 0:56

5 Porte Richie Trek - Segafredo 1:01

6 Mas Enric Movistar Team 1:12

7 Landa Mikel Bahrain - McLaren 1:20

8 Yates Adam Mitchelton-Scott ,,

9 Urán Rigoberto EF Pro Cycling 1:59

10 Dumoulin Tom Team Jumbo-Visma 2:13

De General

1 Roglič Primož Team Jumbo-Visma 74:56:04

2 Pogačar Tadej UAE-Team Emirates 0:57

3 López Miguel Ángel Astana Pro Team 1:26

4 Porte Richie Trek - Segafredo 3:05

5 Yates Adam Mitchelton-Scott 3:14

6 Urán Rigoberto EF Pro Cycling 3:24

7 Landa Mikel Bahrain - McLaren 3:27

8 Mas Enric Movistar Team 4:18

9 Dumoulin Tom Team Jumbo-Visma 7:23

10 Valverde Alejandro Movistar Team 9:31