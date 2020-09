Op der 3. Etapp vum Skoda Tour de Luxembourg ass et iwwer 160 Kilometer vu Rouspert op Schëffleng gaangen.

Et war eng nervös Schlussphas op dëser drëtter Etapp, wou et ganz vill Attacke gouf, ma schlussendlech sollt et awer zu engem Massesprint kommen, wou den John Degenkolb sech duerchsetze konnt, dat virum Eduard Grosu an dem Vanspeybrouck.

Am General ass den Eduard Grosu elo och den neie Leader, dat duerch déi vill Bonifikatiounen, déi hien op dëser Etapp sammele konnt. Hien huet 5 Sekonnen Avance op den Diego Ulissi an 9 Sekonnen op den Amaury Capiot.

Resumé

Op der 3. Etapp vum Skoda Tour de Luxembourg ass et iwwer 160 Kilometer vu Rouspert op Schëffleng gaangen. Op d'Coureuren huet um Donneschdeg ee Bierg vun der 1. Kategorie (Girsterklaus) gewaart an um Schlusscircuit ass et nach 3 Mol de Keeler Potto (2. Kategorie) eropgaangen. No de Protester op den éischten 2 Etappen, gouf déi 3. ënnert verstäerkte Sécherheetsmesurë gestart. Net méi un den Depart gaangen ass de Luc Wirtgen, dat aus gesondheetleche Grënn.

An der Ufanksphas gouf et eng Partie Attacken, wou et och de Ben Gastauer probéiert huet, fir an d'Echappée vum Dag ze kommen, ma dat ass dem Schëfflenger net gelongen. No 30 Kilometer huet sech de Spëtzegrupp vum Dag forméiert. Dësen huet sech zesumme gesat aus 5 Coureuren: Zhandos Bizhigitov (KAZ/Astana), Ryan Mullen (IRL/Trek), Vincenzo Albanese (I/Bardiani), Baptiste Planckaert (B/Bingoal) a Jacob Hindsgaul Madsen (DK/Uno-X). Am beschten am General klasséiert waren den Albanese an de Madsen als 14., respektiv 22. op 13 Sekonnen.

De Peloton, mam Leader Diego Ulissi, huet de Retard op de Spëtzegrupp laang bei ronn 2 Minutte gehalen, ier se et dunn awer kuerz méi roueg ugoe gelooss hunn an de 5 Mann un der Spëtzt e Virsprong vun 3 Minutten a 15 Sekonnen zougestanen hunn.

Vu 40 Kilometer virun der Arrivée zu Schëffleng un huet de Peloton den Tempo uerdentlech ugezunn, sou datt de Virsprong vum Spëtzegrupp séier op 2 Minutten an 11 Sekonnen erofgaangen ass. Am Peloton huet Emirates, d'Ekipp vum Leader, an och Groupama FDJ den Tempo gemaach. De Ben Gastauer gouf kuerz virum éischte Passage um Keeler Potto duerch e Platte kuerz gebremst, ma de Schëfflenger ass séier zeréck an de Peloton komm.

17 Kilometer virun der Arrivée hat de Spëtzegrupp nach eng Avance vun 1 Minutt a 35 Sekonnen. Dono ass d'Avance dunn awer ganz séier geschmolt a 4 Kilometer virun der Arrivée si si dunn och nees ageholl ginn. De Baptiste Planckaert hat et nach eemol op eege Fauscht probéiert, ma och dat ouni Erfolleg.

Aus dem Peloton eraus koumen elo ëmmer nees Attacken. Groupama-FDJ an Emirates hu probéiert, d'Lächer ëmmer nees zouzemaachen, ma et war net einfach. Esou huet den Diego Ulissi, de Mann am Maillot Jaune, dann einfach selwer reagéiert an ass selwer no vir gefuer. Mam Italiener hate sech 4 weider Leit duerch d'Bascht gemaach.

Et war eng ganz hektesch Schlussphas, wou et eng Attack no där anerer gouf, Simmons, Vliegen, Krieger haten et probéiert. Et sollt awer kee wierklech fortkommen an esou koum et um Enn nawell zu engem Massesprint. Hei konnt sech dann den John Degenkolb duerchsetzen.

Top 10 vun der Etapp

1 Degenkolb John Lotto Soudal

2 Grosu Eduard-Michael NIPPO DELKO One Provence

3 Vanspeybrouck Pieter Circus - Wanty Gobert

4 Janse van Rensburg Reinardt NTT Pro Cycling

5 Gidich Yevgeniy Astana Pro Team

6 Jensen August Riwal Securitas Cycling Team

7 Capiot Amaury Sport Vlaanderen - Baloise

8 Warlop Jordi Sport Vlaanderen - Baloise

9 Naesen Lawrence AG2R La Mondiale

10 Krieger Alexander Alpecin-Fenix

Top 10 am General

Etappe vum Tour de Luxembourg 2020

4. Rodange - Déifferdeng : 201 km

5. Miersch - Lëtzebuerg : 177 km

