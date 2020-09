En Donneschdeg goung et op der 18. Etapp vum Tour de France iwwer 175 Kilometer vu Méribel op La Roche-sur-Foron.

En Donneschdeg gouf et ee grousse Spëtzegrupp, deen allerdéngs an enger vun de Montéeë gespléckt gouf. Virop gouf d'Etapp vum Marc Hirschi a Richard Carapaz dominéiert, déi sech e battert Duell ëm de Maillot vum beschte Grimpeur geliwwert hunn, dat mam besseren Enn fir de Carapaz, well den Hirschi an enger Descente gefall war.

Um Enn war Ineos ze staark, Carapaz a Kwiatkowski sinn zu 2 op d'Arrivée komm a maachen domat den Doublé fir Ineos op dëser Etapp. Kwiatkowski viru Carapaz. Hannendrun de Grupp mat de Favoritten. De Bob Jungels gouf de 34. op 9 Minutten an 19 Sekonnen.

Am General bleift de Primoz Roglic de Leader, dat virum Tadej Pogacar an dem Miguel Angel Lopez. Hei ass de Bob Jungels den 41. op 2 Stonnen, 27 Minutten a 50 Sekonnen.

De Resumé

Den Ufank vun der Etapp war relativ hektesch an oniwwersiichtlech. D'Sprinter wollten natierlech Punkte sammele beim Tëschesprint an aner Coureure wollten onbedéngt de Sprong an d'Echappée packen. Um Enn sollt sech dann och e grousse Grupp forméieren, wou ënnert anerem och de Bob Jungels dobäi war.

De Lëtzebuerger gouf da begleet vum Richard Carapaz, Jonathan Castroviejo, Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), Nans Peters (Ag2r La Mondiale), Rudy Molard, Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ), Damiano Caruso, Pello Bilbao (Bahrain-McLaren), Dario Cataldo, Nelson Oliveira, Carlos Verona (Movistar Team), Simon Geschke (CCC Team), Nicolas Edet, Jesús Herrada (Cofidis), Luis León Sánchez (Astana Pro Team), Thomas de Gendt (Lotto-Soudal), Marc Hirschi an Nicholas Roche (Team Sunweb).

Deemno eng staark Grupp an dat och mat Leit, déi sech nach Chancen ausrechnen, fir d'Biergwäertung ze gewannen. Ënnert anerem Hirschi a Carapaz.

No 65 Kilometer konnte sech du 5 Leit nach eemol vun där grousse Grupp ofsetzen, esou dass elo nëmme méi Hirschi, Carapaz, Kwiatkowski, Edet a Bilbao vir waren. De Bob Jungels also an engem zweete Grupp hannendrun.

De Marc Hirschi konnt déi éischt 3 Biergwäertunge vum Dag dann och fir sech entscheeden, dat allkéiers virum Richard Carapaz. An der Descente vum Col des Saisies ass de jonke Schwäizer dunn awer gefall an hat esou den Uschloss un de Spëtzegrupp verluer.

Am Col des Aravis konnt de Bob Jungels dunn och den Tempo am 2. Grupp net méi matgoen an ass weider zeréckgefall. Iwwerdeems huet vir un der Spëtzt Ineos weider Tempo gemaach, fir den Hirschi op Distanz ze halen.

Wat de Peloton ugeet, do huet Jumbo-Visma den Tempo gemaach, ma si sinn net all ze séier gefuer. 50 Kilometer virun der Arrivée hate si e Retard vun 8 Minutten an 30 Sekonnen.

An der Montée du Plateau des Glières konnten de Kwiatkowski an de Carapaz du vir un der Spëtzt de Bilbao ofhänken an esou ware just nach déi 2 Coureure vun Ineos un der Spëtzt.

Am Grupp Maillot Jaunes gouf et iwwerdeems eng Attack vum Mikel Landa. Dono huet du Jumbo-Visma och nees den Tempo ugezunn an dunn hunn nees eng ganz Partie Leit misse lassloossen, dorënner Yates, Uran, Martin a vill méi.

De Carapaz ass als 1. iwwer de Sommet gefuer an ass domat neie Leader an der Biergwäertung.

Am Grupp Maillot Jaunes gouf den Tempo dann och weider forcéiert. Et sollt vun de ganz grousse Favoritten awer kee fortkommen an de Landa gouf nees ageholl.

Nom Sommet du Pech fir de Richie Porte, deen op de Schotterpist ee Platte krut an d'Favoritten huet missen zéie loossen an huet domat wichteg Sekonne verluer. No engem groussen Effort ass hien awer nees erukomm.

Um Enn gouf et eng Duebel-Victoire fir Ineos: Kwiatkowski viru Carapaz.

D'Top10

1 Kwiatkowski Michał INEOS Grenadiers

2 Carapaz Richard INEOS Grenadiers ,,

3 van Aert Wout Team Jumbo-Visma 1:51

4 Roglič Primož Team Jumbo-Visma 1:53

5 Pogačar Tadej UAE-Team Emirates ,,

6 Porte Richie Trek - Segafredo 1:54

7 Mas Enric Movistar Team ,,

8 Landa Mikel Bahrain - McLaren ,,

9 Caruso Damiano Bahrain - McLaren ,,

10 Dumoulin Tom Team Jumbo-Visma ,,

De General

1 Roglič Primož Team Jumbo-Visma 79:45:30

2 Pogačar Tadej UAE-Team Emirates 0:57

3 López Miguel Ángel Astana Pro Team 1:27

4 Porte Richie Trek - Segafredo 3:06

5 Landa Mikel Bahrain - McLaren 3:28

6 Mas Enric Movistar Team 4:19

7 Yates Adam Mitchelton-Scott 5:55

8 Urán Rigoberto EF Pro Cycling 6:05

9 Dumoulin Tom Team Jumbo-Visma 7:24

10 Valverde Alejandro Movistar Team 12:12