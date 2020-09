Um zweetleschten Dag vum Skoda Tour de Luxembourg stoung d'Kinneksetapp iwwer 201 Kilometer a mat 6 Koppe vu Rodange op Déifferdeng um Programm.

Eng Echappée vun aacht Leit hat sech am Ufank vun der Etapp ofgesat. Ma d'Organisatioun vun dëse Sportler war net ideal, esou datt si eng 33 Kilometer virun der Arrivée agefaange goufen. Um éischte Passage vum Col de l'Europe dunn ass de Peloton nees ausernee gebrach, esou datt nach eng méi kleng Grupp vu Coureuren un der Spëtzt war an och den zweete Passage huet nees fir Verännerungen un der Sëtzt an am Peloton gesuergt. 4 Leit, déi och vir am Generalklassement waren, hate sech e puer Kilometer viru Schluss un d'Spëtzt gesat, déi dann d'Victoire ënnert sech konnten ausmaachen. Hei hat den Ulissi déi beschte Been, déi sech d'Etapp an domadder och déi éischt Plaz am Generalklassement sécheren.

Direkt vum Depart ewech gouf et am Peloton déi éischt Attacken. No 20 Kilometer hate sech mam Arnaud Démare, dem Gewënner vun der 2. Etapp, an dem Fred Wright zwee Coureuren ofgesat a sech e Virsprong vun 18 Sekonnen erausgefuer. Hannendrun hunn d'Attacken awer net opgehalen, weider Coureure wollten nach an d'Echappée vum Dag. No ronn 35 Kilometer huet sech dunn de Spëtzegrupp forméiert. Dëse bestoung aus 8 Coureuren. Bei Démare a Wright sinn nach de Grega Bole, de Mirco Maestri, de Matthew Gibson, de Sergio Roman Martin, den Etienne van Empel an de Johannes Schinnagel bäikomm.

129 Kilometer virun der Arrivée louch de Virsprong vun der Echappée bei 3 Minutten a 50 Sekonnen op de Peloton an deem ënnert anerem de Maillot Jaune Eduard Grosu, de beschte Lëtzebuerger Ivan Centrone, de Lëtzebuerger Champion Kevin Geniets an och de Ben Gastauer mat dra waren.

Iwwer d'Koppen ewech ronderëm Heischent huet de Wand zolidd vun der Säit geblosen an dat huet dozou gefouert, datt de Peloton direkt an e puer Gruppen auserneegefuer ass. An den éischte Verfolgergrupp haten et ënnert anerem de beschte Lëtzebuerger Ivan Centrone, de Philippe Gilbert, den Tim Wellens, den John Degelkolb, Tony Gallopin an den Diego Ulissi gepackt. Si hunn den Tempo héich gehalen an hunn de Retard op d'Echappée séier verkierzt. 70 Kilometer virun der Arrivée louch dëse bei nëmmen nach 46 Sekonnen. De Leader am General Eduard Grosu hat de Coup an de Verfolgergrupp verpasst. Hie war am Peloton.

Déi éischt Verfolgergrupp huet Echappée dunn eng 65 Kilometer virun der Arrivée agefaangen. Si haten deen Ament eng Avance vun enger Minutt a 46 Sekonnen op de Peloton. De Virsprong vun de ronn 33 Mann un der Spëtzt ass dono awer ëmmer weider erofgaangen, esou datt et 33 Kilometer virun der Arrivée zum Zesummeschloss koum. Zu deem Ament waren ënner anerem de Ben Gastauer an de Kevin Geniets mat vir dobäi.

Op der Kopp, fir op de Rouden Haff erop hunn ëmmer nees Coureure probéiert, fir aus dem Peloton erauszefueren. Et waren den Baptiste Planckaert an de Jan Bakelants, déi sech hei e klengen Avantage konnten erausfueren. Um éischte Passage vum Col de l'Europe dunn goufe si nees agefaangen an och de Peloton ass an der Montée vun Nidderkuer erop auserneegebrach. Ma och den zweete Passage vum Col de l'Europe huet nees un der Spëtzt alles duerchernee gehäit. Et war den Ulissi, deen aus der Spëtzt eraus attackéiert hat, ma hie konnt vun zwee Coureure gekonnter ginn. 3,7 Kilometer viru Schluss waren du véier Coureuren, déi och am Generalklassement nach eng Roll spillen, un der Spëtzt, déi d'Victoire wuel ënnert sech kënnen ausmaachen. 300 Meter virun der Arrivée hunn déi véier de Sprint ugezunn an den Diego Ulissi hat hei déi beschte Been a konnt sech duerchsetzen. Mat dëser Avance an de Bonifikatiounen op der Zillinn konnt hie sech och nach de Leadermaillot sécheren.

