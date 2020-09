Eng flaach Etapp, mat enger Kopp vun der 4. Kategorie, stoung e Freideg um Programm, wéi et iwwer 166,5 Kilometer vu Bourg-en-Bresse op Champagnole goung.

Laang war ee Mann eleng un der Spëtzt vun dëser Etapp, bis nom Tëschesprint eng 49 Kilometer virun der Arrivée weider Coureure konnte bei hien opschléissen. Nodeem si iwwer 30 Kilometer virun der Arrivée agefaange goufen, hunn ëmmer nees aner Coureure probéiert, fir auszebriechen. Eng Grupp mat gudde Rouleuren a Sprinter hat sech dunn awer fonnt, fir an d'Echappée ze goen. Hei war de Kragh Andersen am richtege Moment ausgebrach a kee vun den anere Coureuren ass him nogaangen. Esou kann hie sech dës Etapp sécheren. Op de Recht vun der Echappée hat hien eng Avance vun 53 Sekonnen. De Peloton, an deem all d'Favoritten an de Bob Jungels dra waren, ass 7 Minutten an 38 Sekonnen no him ukomm.

De Resumé

Et war den Team-Kolleeg vum Bob Jungels, Rémi Cavagna, deem et gelonge war, fir eleng de Peloton stoen ze loossen. Aner Coureuren hate probéiert, fir bei de franséische Champion am Zäitfueren opzeschléissen. Ma d'Sprinterekippen hunn de jonke Fransous awer net wäit fort gelooss. Eppes iwwer 2 Minutten Avance konnt hien erausfueren, éier de Peloton ugefaangen huet him Sekonn ëm Sekonn ofzehuelen.

Knapp 50 Sekonnen Avance hat de Cavagna nach, wéi et op den Tëschesprint 49 Kilometer virun der Arrivée. Dat awer och, well am Peloton ëm d'Punkte gesprint gouf. 3 Coureuren haten da vum héijen Tempo an der klenger Avance am Sprint profitéiert an hu bei de Mann un der Spëtzt opgeschloss. Ronn 40 Sekonnen hate si 40 Kilometer virun der Arrivée Virsprong op de Peloton. Well sech elo och nach aner Coureuren eng Chance op eng Victoire ausgerechent hunn, hunn nach verschiddener probéiert, fir an d'Echappée ze sprangen. Eng 10 Leit hate sech hei fonnt, fir d'Poursuitte opzehuelen.

36.5 Kilometer virun der Arrivée koum et un der Spëtzt zum Zesummeschloss vu béiden Echappéeën. Ma de Peloton war zu deem Ament awer just ëm déi 15 Sekonnen, ronn 120 Meter, hannert hinnen. Ee Kilometer méi spéit awer war et fir d'Echappée eriwwer. Ma dëst huet awer dozou gefouert, datt aner Leit probéiert hunn, hir Chance ze notzen. Eng staark Echappée hat sech mat Bennett, Sagan, Rowe, Stuyven a Van Avermaet fonnt, am Ganze waren 12 Leit dran. Am Peloton gouf zu deen Ament den Tempo e bëssen erausgeholl a séier hate si sech iwwert eng Minutt erausgefuer an hunn deen Ecart nach ausgebaut.

An der Echappée koum et dann an de leschten 20 Kilometer ëmmer nees zu Attacken, fir esou de Grupp méi kleng ze maachen oder ebe fir sech selwer kënnen ofzesetzen. Et war de Kragh Andersen, deen e Coût lande konnt a sech eng 30 Sekonnen Avance, bei nach 10 Kilometer ze fueren, op de Recht vun der Echappée erausfuere konnt. De Coureur vu Sunweb hat, wéi scho bei senger éischter Victoire, de richtege Moment genotzt, fir erauszefueren a konnt bis op d'Arrivée net méi agefaange ginn. Op seng fréier Begleeder hat hien eng Avance vun iwwer 53 Sekonnen op de Mezgec an de Stuyven. Mat iwwer siwe Minutten an 38 Sekonnen ass dann och de Peloton mam Bob Jungels ukomm.

D'Top10

112. Bob Jungels +7:38

De General

1 Roglič Primož Team Jumbo-Visma 83:29:41

2 Pogačar Tadej UAE-Team Emirates +0:57

3 López Miguel Ángel Astana Pro Team +1:27

4 Porte Richie Trek - Segafredo +3:06

5 Landa Mikel Bahrain - McLaren +3:28

6 Mas Enric Movistar Team +4:19

7 Yates Adam Mitchelton-Scott +5:55

8 Urán Rigoberto EF Pro Cycling +6:05

9 Dumoulin Tom Team Jumbo-Visma +7:24

10 Valverde Alejandro Movistar Team +12:12

43 Bob Jungels Deceuninck-Quick-Step +2h27:50