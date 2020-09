E Freideg goung et op der 3. Etapp vum Tour duerch d'Slowakei iwwer 181,3 Kilometer vu Banská Bystrica op Žiar nad Hronom.

Hei gouf et eng Victoire am Sprint vum Martin Laas aus Estland virum Sean de Bie an dem David van der Poel. De Jempy Drucker koum op déi 10. Plaz.

Am General läit de Jannik Steimle vir, dat zäitgläich mam Nico Denz. De Jempy Drucker ass hei de 7. op 22 Sekonnen.

D'Top 10 vun der 3. Etapp

1 Laas Martin BORA - hansgrohe

2 De Bie Sean Bingoal - Wallonie Bruxelles

3 van der Poel David Alpecin-Fenix

4 Morin Emmanuel Cofidis, Solutions Crédits

5 Steimle Jannik Deceuninck - Quick Step

6 Meisen Marcel Alpecin-Fenix

7 Boivin Guillaume Israel Start-Up Nation

8 Kuznetsov Viacheslav Gazprom - RusVelo

9 Stacchiotti Riccardo Vini Zabù - KTM

10 Drucker Jempy BORA - hansgrohe

D'Top 10 vum General

1 Steimle Jannik Deceuninck - Quick Step

2 Denz Nico Team Sunweb ,,

3 Archbold Shane Deceuninck - Quick Step 0:14

4 Leknessund Andreas Uno-X Pro Cycling Team 0:17

5 Sütterlin Jasha Team Sunweb 0:19

6 Haga Chad Team Sunweb 0:22

7 Drucker Jempy BORA - hansgrohe ,,

8 Lampaert Yves Deceuninck - Quick Step ,,

9 Biermans Jenthe Israel Start-Up Nation 0:25

10 Hulgaard Morten Uno-X Pro Cycling Team 0:27