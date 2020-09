Op enger Distanz vun 171,7 Kilometer ass et op der leschter Etapp vun Topolcianky op Skalica gaangen.

An hei gouf et op en Neits eng staark Performance vum Jempy Drucker. De Lëtzebuerger konnt sech am Sprint als 7. behaapten, domat ass hien zäitgläich mam Gewënner Rudy Barbier iwwer de wäisse Stréch gefuer. Op d'Plazen 2 an 3 koumen de Kolumbianer José Alvaro Hodeg an de Lett Martin Laas.

De Jempy Drucker kënnt am General dann och op déi 7. Positioun. D'Schlussvictoire bei der 64. Editioun vum Tour duerch d'Slowakei war fir de Jannik Steimle. Den Däitsche konnt sech viru sengem Compatriot Nico Denz behaapten, dat zäitgläich. Déi 3. Plaz am Generalklassement ass fir den Neiséilänner Shane Archbold.

Top10 vun der 4. Etapp

1 BARBIER Rudy Israel Start-Up Nation 14 20 3:56:37

2 HODEG Álvaro José Deceuninck - Quick Step 5 12 ,,

3 LAAS Martin BORA - hansgrohe 3 7 ,,

4 VAN DER POEL David Alpecin-Fenix 5 ,,

5 ŤOUPALÍK Adam Elkov - Kasper 4 ,,

6 RESELL Erik Nordsaeter Uno-X Pro Cycling Team 3 ,,

7 DRUCKER Jempy BORA - hansgrohe 2 ,,

8 DENZ Nico Team Sunweb 1 ,,

9 DE BIE Sean Bingoal - Wallonie Bruxelles ,,

10 STEIMLE Jannik Deceuninck - Quick Step ,,

General

1 STEIMLE Jannik Deceuninck - Quick Step 125 100 15:49:04

2 DENZ Nico Team Sunweb 85 70 ,,

3 ARCHBOLD Shane Deceuninck - Quick Step 70 50 0:18

4 LEKNESSUND Andreas Uno-X Pro Cycling Team 60 36 0:21

5 SÜTTERLIN Jasha Team Sunweb 50 28 0:23

6 HAGA Chad Team Sunweb 40 24 0:26

7 DRUCKER Jempy BORA - hansgrohe 35 20 ,,

8 LAMPAERT Yves Deceuninck - Quick Step 30 18 ,,

9 OTRUBA Jakub Elkov - Kasper 25 16 0:29

10 BIERMANS Jenthe Israel Start-Up Nation 20 14 ,,