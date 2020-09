E Samschdeg ass et op der leschter Etapp iwwer 109,9 Kilometer bannent 4 Tier mat Start an Zil zu Motta Montecorvino ëm d'Schlussvictoire gaangen.

Do huet sech zum Schluss d'Evita Muzic aus Frankräich am Sprint géint d'Niamh Fisher-Black aus Neiséiland behaapt.

Am General steet zum Schluss vun der Giro Rosa d'Anna Van der Breggen aus Holland op der éischter Plaz, dat fir déi drëtte kéier an hirer Karriär. D'Kasia Niewiadoma an d'Elisa Longo Borghini hu mat der 2. an 3. Plaz de Podium am Generalklassement komplettéiert.

D'Top 5

1 Evita Muzic (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope

2 Niamh Fisher-Black (NZl) Equipe Paule Ka

3 Juliette Labous (Fra) Team Sunweb Women

4 Katia Ragusa (Ita) Astana Women's Team

5 Ellen Van Dijk (Ned) Trek-Segafredo Women

De General

1 Anna Van der Breggen (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam

2 Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon-Sram Racing

3 Elisa Longo Borghini (Ita) Trek-Segafredo Women