De Slowen huet sengem Landsmann um 36, 2 Kilometer laangen Zäitfueren erop op d'Planche des Belles Filles 2 Minutten ofgeholl.

Op der zweetleschter Etapp vum Tour de France goung et e Samschdeg an engem Contre la Montre iwwer knapp 36 Kilometer vu Lure erop op d'Planche des Belles Filles. An hei gouf et eng fauschtdéck Iwwerraschung.

De Primoz Roglic hat eng Avance vu 57 Sekonnen op den Tadej Pogacar op déi zweetlescht Etapp geholl. Um Enn soll dat net duergoen, fir de Giele Maillot ze verdeedegen. De Pogacar huet d'Konkurrenz um Samschdeg nämlech deklasséiert an d'Zäitfueren mat engem Virsprong vun enger Minutt an 21 Sekonnen op den Tom Dumoulin gewonnen. De Primoz Roglic ass mat engem Retard vun enger Minutt a 56 Sekonnen nëmmen de 5. ginn.

Am General läit den Tadej Pogacar elo mat engem Virsprong vun 59 Sekonnen op de Primoz Roglic a Féierung a steet kuerz viru senger éischter Victoire am Tour de France. E Sonndeg muss hien et op der leschter Etapp just nach op Paräis packen.

De Pojacar huet och de Biergtrikot gewonnen.

De Bob Jungels ass am Zäitfueren den 33. op 5 Minutten a 36 Sekonne ginn. Am General ass et fir de Lëtzebuerger déi 43. Plaz. Hien huet e Retard vun iwwer 2 Stonnen an 32 Minutten.

WHAT. A. FINISH!

🏆 Tadej Pogacar 🇸🇮 wins Stage 20 and Tour de France 2020!⠀



🏆 @TamauPogi 🇸🇮 remporte l'étape 20 et le Tour de France 2020 !

⠀#TDF2020 pic.twitter.com/I4peN689Uy — Tour de France™ (@LeTour) September 19, 2020

D'Top10



1 Pogačar Tadej UAE-Team Emirates 120 100 38.844 55:55

2 Dumoulin Tom Team Jumbo-Visma 50 70 37.928 1:21

3 Porte Richie Trek - Segafredo 25 50 37.928 ,,

4 van Aert Wout Team Jumbo-Visma 15 40 37.818 1:31

5 Roglič Primož Team Jumbo-Visma 5 32 37.545 1:56

6 Cavagna Rémi Deceuninck - Quick Step 26 37.513 1:59

7 Caruso Damiano Bahrain - McLaren 22 37.192 2:29

8 de la Cruz David UAE-Team Emirates 18 37.075 2:40

9 Mas Enric Movistar Team 14 37.023 2:45

10 Urán Rigoberto EF Pro Cycling 10 36.928 2:54

De General

1 2 ▲1 Pogačar Tadej UAE-Team Emirates 84:26:33

2 1 ▼1 Roglič Primož Team Jumbo-Visma 0:59

3 4 ▲1 Porte Richie Trek - Segafredo 3:30

4 5 ▲1 Landa Mikel Bahrain - McLaren 5:58

5 6 ▲1 Mas Enric Movistar Team 6:07

6 3 ▼3 López Miguel Ángel Astana Pro Team 6:47

7 9 ▲2 Dumoulin Tom Team Jumbo-Visma 7:48

8 8 - Urán Rigoberto EF Pro Cycling 8:02

9 7 ▼2 Yates Adam Mitchelton-Scott 9:25

10 11 ▲1 Caruso Damiano Bahrain - McLaren 14:03