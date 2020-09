Et misst ee kucken, datt esou Virfäll an Zukunft net méi virkommen, esou d'Ministere François Bausch, Dan Kersch an Henri Kox.

An enger gemeinsamer Äntwert hunn d'Ministere François Bausch, Dan Kersch an Henri Kox op dräi dréngend parlamentaresch Froen a Punkto Sécherheet am Skoda Tour de Luxembourg geäntwert.

PDF: Äntwert vun de Ministere Bausch, Kersch a Kox op eng parlamentaresch Fro vum Marc Goergen

PDF: Äntwert vun de Ministere Bausch, Kersch a Kox op eng parlamentaresch Fro vum Mars di Bartolomeo a Claude Haagen

PDF: Äntwert vun de Ministere Bausch, Kersch a Kox op eng parlamentaresch Fro vum Jeff Engelen

An hirer Äntwert bedauere si d'Virfäll wärend der Course an et misst een elo mat all de concernéierten Acteuren een Debriefing maachen, fir datt esou Tëschefäll an Zukunft net méi virkommen.

Donieft ginn och déi eenzel Punkten opgezielt, déi virun esou engem sportlechen Event musse garantéiert sinn.

Ënnert anerem géif den Organisateur d'Responsabilitéit fir all Accident oder Schued iwwerhuelen.

Des Weideren heescht et, datt d'Police dee selwechte Sécherheetsdispositif wéi déi Jore virdrun zur Verfügung gestallt huet an no den éischten Tëschefäll souguer nach opgestockt huet.

Tëscheruff vum Franky Hippert: TdL, op der ganzer Welt blaméiert!

RTL-News: Skoda Tour de Luxembourg: Verkéierschaos, Streik a Camion op der Streck suerge fir Polemik