Mam Ivan Centrone als 12. ass nach een zweete Lëtzebuerger bei der 81. Editioun vun der Course Paris-Camembert an d'Top 15 gefuer.

En Dënschdeg gouf a Frankräich déi 81. Editioun vun der Eendagescourse Paris-Camembert gefuer. No 194,5 Kilometer tëscht Pont-Audemer a Livarot-Pays-d'Auge huet sech de Fransous Dorian Godon d'Victoire geséchert. Hien huet sech am Sprint virum Maurits Lammertink aus Holland duerchgesat. Op déi drëtte Plaz ass de Fransous Nacer Bouhanni gefuer. Hien huet de Sprint vun engem éischte grousse Grupp gewonnen. Hei waren och den Tom Wirtgen an den Ivan Centrone vertrueden. Si sinn um Enn als 10. respektiv 12. iwwert de wäisse Stréch gefuer.

D'Top 15 vun der Course

1 Godon Dorian AG2R La Mondiale 125 75 4:23:41

2 Lammertink Maurits Circus - Wanty Gobert 85 55 ,,

3 Bouhanni Nacer Team Arkéa Samsic 70 40 0:08

4 Vendrame Andrea AG2R La Mondiale 60 32 ,,

5 Grosu Eduard-Michael NIPPO DELKO One Provence 50 28 ,,

6 Mozzato Luca B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM 40 24 ,,

7 Kuznetsov Viacheslav Gazprom - RusVelo 35 20 ,,

8 Maldonado Anthony St Michel - Auber93 30 18 ,,

9 Zingle Axel NIPPO DELKO One Provence 25 16 ,,

10 Wirtgen Tom Bingoal - Wallonie Bruxelles 20 14 ,,

11 Lienhard Fabian Groupama - FDJ 15 12 ,,

12 Centrone Ivan Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole 10 10 ,,

13 Hvideberg Jonas Iversby Uno-X Pro Cycling Team 5 8 ,,

14 Maurelet Flavien St Michel - Auber93 5 7 ,,

15 Lemoine Cyril Cofidis, Solutions Crédits 5 6 ,,