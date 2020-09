Nom Zäitfuere séchert sech d'Coureuse aus Holland och bei der Stroossecourse d'Goldmedail. D'Christine Majerus kënnt op déi 62. Plaz.

Nodeems d'Dammen en Donneschdeg beim Zäitfuere gefuerdert waren, ass et e Samschdeg bei der Stroossecourse zu engem hekteschen Depart komm. Scho kuerz virum offizielle Start ass et eng Chute ginn an och kuerz duerno sinn e puer Coureusen am Peloton gefall. Och d'Gewënnerin vum Zäitfueren Anna van der Breggen huet et spéider nach erwëscht.

Et huet ee gemierkt dass et keen einfache Parcours war, dee sech iwwer 143 Kilometer mat Start an Zil zu Imola erstreckt huet. No e puer eenzelnen Attacken huet sech un der Spëtzt e Grupp mat 12 Coureusë forméiert, bei deem och d'Christine Majerus mat dobäi war. De Peloton huet den Tempo no an no awer ëmmer méi erhéicht a sou war et just eng Fro vun der Zäit bis de Spëtzegrupp nees agefaange war. Ronn 50 Kilometer virum Zil war dat dann och de Fall.

Elo war fir d'Anna van der Breggen d'Zäit komm fir ze attackéieren, wat och gutt geklappt huet. Et ass nämlech kengem gelongen der Hollännerin an d'Rad ze sprangen a sou ass d'Gewënnerin vum Zäitfueren en Donneschdeg dervu gezunn. Um Enn wënnt d'Anna van der Breggen nieft dem Zäitfueren och d'Stroossecourse an ass domat no 2018 eng zweete kéier Weltmeeschterin. D'Sëlwermedail geet un d'Annemiek van Vleuten aus Italien, déi sech am Sprint virum Longo Borghini behaapte konnt.

D'Christine Majerus ass als bescht Lëtzebuergerin mat engem Retard vu 14 Minutten an enger Sekonn op déi 62. Plaz komm. D'Claire Faber an d'Nina Berton hu missen opginn.

D'Top10

1 VAN DER BREGGEN Anna Netherlands 600 200 4:09:57

2 VAN VLEUTEN Annemiek Netherlands 475 170 1:20

3 LONGO BORGHINI Elisa Italy 400 140 ,,

4 VOS Marianne Netherlands 325 130 2:01

5 LIPPERT Liane Germany 275 120 ,,

6 DEIGNAN Elizabeth Great Britain 225 110 ,,

7 NIEWIADOMA Katarzyna Poland 175 100 ,,

8 LUDWIG Cecilie Uttrup Denmark 150 90 2:41

9 BRENNAUER Lisa Germany 125 80 3:08

10 REUSSER Marlen Switzerland 100 70 ,,