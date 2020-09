No enger spannender Course ka sech de Fransous Julian Alaphilippe virum Wout van Aert an Marc Hirschi duerchsetzen.

Insgesamt 258 km gouf et bei de 9 Ronnen ronderëm Imola an Italien ze bewältegen. Pro Ronn hunn 2 Bierger an insgesamt 5000 Héichtemeter op d'Coureuren gewaart, wéinst deenen dann och d'Biergspezialisten favoriséiert waren.

Esou sollt et dann och kommen sou dat um Enn de Julian Alaphilippe de stäerkste war a virum Belsch Wout van Aert an dem Schwäizer Marc Hirschi gewënnt.

De Ben Gastauer ass d'Course net op en Enn gefuer.

De Resumé

Am Ufank vun der Course konnte sech 7 Fuerer vum Peloton ofsetzen an hunn e Groussdeel vun der Course dominéiert. An dësem Grupp waren de Jonas Koch (GER), Marco Friedrich (AUT), Torstein Traeen (NOR), Daniil Forminykh (KAZ), Yukiya Arashiro (JPN), Edouard-Michel Grosu (ROU) an de Castillo Soto (MEX) vertrueden.

Ronn 100 km virun der Arrivée waren dann awer just nach de Jonas Koch an den Torstein Traeen un der Spëtzt mee hire Virsprong ass ëmmer weider geschmolt sou dat och déi zwee 68 km virun der Arrivée agefaange goufen.

42 km virun der Arrivée huet de Slowen an Tour de France-Gewënner Tadej Pogacar am Bierg attackéiert a konnt sech bis op 25 Sekonnen ofsetzen. An der leschter Ronn gouf de Slowen awer nees agefaangen an et se waren nees all beieneen.

Um leschte Bierg gouf dunn awer ëmmer erëm attackéiert an de Spëtzegrupp ass ausernee gefuer. Kuerz virum Sommet an 12 km virun der Arrivée konnt sech de Julian Alaphilippe ofsetzen a war elo eleng un der Spëtzt. De Fransous huet an de Kilometeren dono staark géint de Jakob Fuglsang, Wout van Aert, Marc Hirschi, Primoz Roglic an de Michael Kwiatkowski resistéiert a wënnt Gold zu Imola. Sëlwer ass fir de Belge Wout van Aert a Bronze krut de Schwäizer Marc Hirschi.

D'Top10

1 ALAPHILIPPE Julian FRA 6:38:34 (38,869 km/h)

2 VAN AERT Wout BEL + 0:24

3 HIRSCHI Marc SUI + 0:24

4 KWIATKOWSKI Michal POL + 0:24

5 FUGLSANG Jakob DEN + 0:24

6 ROGLIC Primoz SLO + 0:24

7 MATTHEWS Michael AUS + 0:53

8 VALVERDE Alejandro ESP + 0:53

9 SCHACHMANN Maximilian GER + 0:53

10 CARUSO Damiano ITA + 0:53