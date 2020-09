Op d'Plazen 2 an 3 koumen den Alexander Krieger an den Danny van Poppel. Beschte Lëtzebuerger gouf de Luc Wirtgen mat enger 30. Platz.

Iwwer 206 km ass et vun Margny-les-Compiène op Paräis gaangen. An dëser Course war och d'Ekipp Leopard mat vun der Roll a soumat och eng Partie Lëtzebuerger mat um Départ.

Am Sprint konnt sech um Enn de Fransous Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic) virum Alexander Krieger (Alpecin-Fenix) an dem Danny van Poppel (Circus-Wanty Gobert) duerchsetzen. Beschte Lëtzebuerger gëtt de Luc Wirtgen (Bingoal - Wallonie Bruxelles) als 30. a mat engem Retard vun 1 Sekonn. Mat der nämlechter Zäit kommen den Ivan Centrone (Natura4ever) op déi 40. Plaz an den Arthur Kluckers (Leopard) gëtt de 46.. De Cedric Pries (Leopard) gëtt den 103. op 50 Sekonnen. De Colin Heiderscheid (Leopard) an de Ken Conter (Leopard) koumen net bis op d'Arrivée.

Top 10

1 BOUHANNI Nacer (Team Arkéa Samsic)

2 KRIEGER Alexander (Alpecin-Fenix)

3 VAN POPPEL Danny (Circus - Wanty Gobert)

4 LECROQ Jérémy (B&B Hotels - Vital Concept)

5 DÉMARE Arnaud (Groupama - FDJ)

6 SPRENGERS Thomas (Sport Vlaanderen - Baloise)

7 CIMA Imerio (Gazprom - RusVelo)

8 DUPONT Timothy (Circus - Wanty Gobert)

9 BARBIER Pierre (NIPPO DELKO One Provence)

10 VAN POUCKE Aaron (Sport Vlaanderen - Baloise)