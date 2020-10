D'Fabienne Schaus gewënnt d'Course virum Mélanie Wünsch. Bei der Elite vun de Häre gewënnt de Sören Nissen virum Pol Weisgerber a Pit Schlechter.

Ob deem technesch interessante Parcours, dee vun de Vëlosfrënn Gusty Brouch preparéiert gi war, war et wichte, e gudden Depart ze hunn, fir spéider net an deene schmuele Passagen hannert méi luese Coureure blockéiert ze sinn! Am Beschte war de Sören Nissen fortkomm. De Coureur aus dem Dikrecher Veräi konnt direkt e puer Sekonnen Avance op seng direkt Verfolger erausfueren

Hannert dem Elite Fuerer hu sech mat Kockelmann a Bettendorf zwee Espoire presentéiert. Da koume mat Weisgerber an Esser den zweeten Elite an den drëtten Espoirs mat scho méi groussem Retard. De Loic Bettendorf huet am drëtten Tour op den Tempo gedréckt a sech vum Raphaël Kockelmann ofgesat, fir bis op 10 Sekonnen un de Nissen erunzefueren.

Dono sinn d’Ecarten awer méi grouss ginn an de Sören Nissen konnt a sengem eegene Rhythmus seng Avance ausbauen. No 5 Tier Course konnt de Serge Bertemes sech als éischte Masters als Champion féiere loossen an och bei den Espoirs Elite sollt net méi vill passéieren. De Pit Schlechter ass wuel dem Pol Weisgerber fir déi zweete Platz bei der Elite e Stéck méi no komm, den Alzenger huet déi awer an den zwee leschten Tier kënne verdeedegen. No 7 Tier konnt sech de Sören Nissen als souveräne Vainqueur feiere loossen.

Alles an Allem e gelongen Nomëtteg fir de Vëlossport, e Sonndeg dierft een da da vill och nees zu Brouch um Cyclocross Vëlo gesinn.

D'Resultater am Iwwerbléck

Um Samschdeg stoungen déi national Mountainbike Championnater zu Brouch um Programm. Bei den Damme ware just 2 Athletinnen um Start. Fabienne Schaus gewënnt d'Course virum Mélanie Wünsch.

De Loic Bettendorff ass neie Champion bei den Espoirs. Hien gewënnt virum Raphael Kockelmann an dem Mik Esser. An bei de Masters kann sech um Samschdeg de Serge Bertemes virum Nelson Luis a Franck Sertic als Gewënner feiere loossen.

Neie Champion bei de Junioren ass de Mats Wenzel. Hie gewënnt mat iwwer 2 Minutte Virsprong virum Mika Lamesch a Pol Breser. Bei de Juniorinne war d'Julie Keller eleng um Depart. Bei den Espoirs war Nina Berton och eleng um Depart. Allen zwee hu se trotzdeem alles ginn a kënne sech iwwert de Champion-Titel freeën.

Podium Junioren / © Tom Flammang

Bei de Cadets huet sech bei de Männer de Rick Meylender sech virum Jonah Flammang-Lies a Yannis Lang duerchgesat. Bei den Dammen ass d'Lena Lallemang Gewënnerin. Si ka sech virum Gewn Nothum a Lisi Schmitz behaapten.

Podium Cadet / © Tom Flammang

Podium Cadettes / © Tom Flammang

Liv Wenzel gewënnt d'Course bei den Débutants vun den Damme virum Anouk Schmitz a Layla Barthels. Bei de Männer war den David Land dee Séiersten. Mat 17 Sekonne Retard fiert den Noa Berton op déi 2 . Plaz. De Kim Bintz gëtt den 3.

Podium Débutantes Dames / © Tom Flammang

© Tom Flammang

Bei de Minimes as de Gewënner bei de Jongen de Matt Esser. Op déi 2. Plaz fiert de Ben Koenig an op déi 3. Plaz de Mattis Braun. Bei de Meedercher ass et Kylier Bintz wat sech feiere ka loossen. D'Amy Breuer klasséiert sech als 2. Op déi 3. Plaz um Podium fiert d'June Nothum.