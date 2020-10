Hien kann sech aus enger Spëtzegrupp aus 3 Coureuren am Bierg-Sprint behaapten.

Den 31-jähregen Italiener vum Team UAE-Team Emirates huet sech no 149 KM am Sprint uewen eraus um Bierz zu Agrigento virum Peter Sagan a Mikkel Froöhlich Honoré duerch. Am General bleift den Ineos Coureure Filippo Ganna am Maglia Rosa.

De Ben Gastauer gëtt op der Etapp den 103 op knapps 3 Minutten. Am General ass de Lëtzebuerger den 90.

D'Top 10 vun der Etapp

1 ULISSI Diego (ITA) UAE TEAM EMIRATES 3:24:58

2 SAGAN Peter (SVK) BORA - HANSGROHE 0:00:00

3 HONORÉ Mikkel Frølich (DEN) DECEUNINCK - QUICK - STEP 0:00:00

4 MATTHEWS Michael (AUS) TEAM SUNWEB 0:00:05

5 WACKERMANN Luca (ITA) VINI ZABU KTM 0:00:05

6 ALMEIDA João (POR) DECEUNINCK - QUICK - STEP 0:00:05

7 BRAMBILLA Gianluca (ITA) TREK - SEGAFREDO 0:00:05

8 NIBALI Vincenzo (ITA) TREK - SEGAFREDO 0:00:05

9 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello (ESP) BAHRAIN - MCLAREN 0:00:05

10 HAMILTON Lucas (AUS) MITCHELTON - SCOTT 0:00:05

De General

1 GANNA Filippo (ITA) INEOS GRENADIERS 3:40:27

2 ALMEIDA João (POR) DECEUNINCK - QUICK - STEP 0:00:22

3 THOMAS Geraint (GBR) INEOS GRENADIERS 0:00:23

4 FOSS Tobias S. (NOR) JUMBO - VISMA 0:00:31

5 ČERNÝ Josef (CZE) CCC TEAM 0:00:36

6 SOBRERO Matteo (ITA) NTT PRO CYCLING 0:00:40

7 TRATNIK Jan (SLO) BAHRAIN - MCLAREN 0:00:42

8 YATES Simon Philip (GBR) MITCHELTON - SCOTT 0:00:49

9 KANGERT Tanel (EST) EF PRO CYCLING 0:00:49

10 ULISSI Diego (ITA) UAE TEAM EMIRATES 0:00:54