Op der 4. Etapp vum Giro d'Italia goung et en Dënschdeg iwwer 140 Kilometer vu Catania op Villafranca Tirrena.

Um Enn koum et zu engem Massesprint, wou sech den Arnaud Démare konnt duerchsetzen. De Peter Sagan an den Davide Bellerini koumen op d'Plazen 2 an 3. De Ben Gastauer ass an där nämmlechter Zäit als 64. iwwer de wäisse Stréch gefuer.

No der Chute vun e Méindeg ass den Geraint Thomas en Dënschdeg net méi un den Depart gaangen.

Am General läit weider de João Almeida op der éischter Plaz, dat mat 2 Sekonnen Avance op de Jonathan Caicedo. De Pello Bilbao ass 3. op 39 Sekonnen.

D'Top 10 vun der Etapp

1 Démare Arnaud Groupama - FDJ

2 Sagan Peter BORA - hansgrohe ,,

3 Ballerini Davide Deceuninck - Quick Step ,,

4 Vendrame Andrea AG2R La Mondiale ,,

5 Viviani Elia Cofidis, Solutions Crédits ,,

6 Oldani Stefano Lotto Soudal ,,

7 Cimolai Davide Israel Start-Up Nation ,,

8 Matthews Michael Team Sunweb ,,

9 Fiorelli Filippo Bardiani-CSF-Faizanè ,,

10 Battaglin Enrico Bahrain - McLaren ,,

De General

1 Almeida João Deceuninck - Quick Step 20 11:06:36

2 Caicedo Jonathan Klever EF Pro Cycling 0:02

3 Bilbao Pello Bahrain - McLaren 0:39

4 Kelderman Wilco Team Sunweb 0:44

5 Vanhoucke Harm Lotto Soudal 0:55

6 Nibali Vincenzo Trek - Segafredo 0:57

7 Pozzovivo Domenico NTT Pro Cycling 1:01

8 McNulty Brandon UAE-Team Emirates 1:13

9 Fuglsang Jakob Astana Pro Team 1:15

10 Kruijswijk Steven Team Jumbo-Visma 1:17