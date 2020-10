En Donneschdeg ass et am Giro d'Italia iwwer flaach 188 Kilometer vu Castrovillari op Matera gaangen.

En Donneschdeg gouf et am Giro d'Italia eng weider Victoire fir den Arnaud Démare. De Fransous huet sech am Massesprint virum Australier Michael Matthews an dem Italiener Fabio Felline behaapt. De Ben Gastauer ass als 60. op 20 Sekonnen iwwert d'Arrivée gefuer.

Am General bleift de Joao Almeida weider a Rosa. De Portugis huet eng Avance vun 43 Sekonnen op de Pello Bilbao aus Spuenien an 48 Sekonnen op de Wilco Kelderman aus Holland. De Ben Gastauer ass den 73. op 31 Minutten an 28 Sekonnen.

D'Top 10 vun der Etapp

1 Démare Arnaud Groupama - FDJ 100 80 4:54:38

2 Matthews Michael Team Sunweb 40 50 ,,

3 Felline Fabio Astana Pro Team 20 35 ,,

4 Molano Juan Sebastián UAE-Team Emirates 12 25 ,,

5 Cimolai Davide Israel Start-Up Nation 4 18 ,,

6 Vendrame Andrea AG2R La Mondiale 15 ,,

7 Honoré Mikkel Frølich Deceuninck - Quick Step 12 ,,

8 Sagan Peter BORA - hansgrohe 10 ,,

9 Battaglin Enrico Bahrain - McLaren 8 ,,

10 Narváez Jhonatan INEOS Grenadiers 6 ,,

De General

1 1 - Almeida João Deceuninck - Quick Step 22:01:01

2 2 - Bilbao Pello Bahrain - McLaren 0:43

3 3 - Kelderman Wilco Team Sunweb 0:48

4 4 - Vanhoucke Harm Lotto Soudal 0:59

5 5 - Nibali Vincenzo Trek - Segafredo 1:01

6 6 - Pozzovivo Domenico NTT Pro Cycling 1:05

7 7 - Fuglsang Jakob Astana Pro Team 1:19

8 8 - Kruijswijk Steven Team Jumbo-Visma 1:21

9 9 - Konrad Patrick BORA - hansgrohe 1:26

10 10 - Majka Rafał BORA - hansgrohe 1:32