Op enger schwéierer Etapp ka sech de Ruben Guerreiro virum Jonathan Castroviejo an dem Mikkel Bjerg duerchsetzen.

Op der 9. Etapp stounge Bierger um Programm an zwar 2 vun der 1. an 2 vun der 2. Kategorie. Um Enn war de Portugis Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling) de Stäerksten an hat 8 Sekonnen Virsprong virum Jonathan Castroviejo (Ineos). Op déi 3. Plaz koum den Dän Mikkel Bjerg (UAE) mat engem Réckstand vun 58 Sekonnen.

Am Generalklassement bleift de Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) weider un der Spëtzt virum Wilco Kelderman (Sunweb) an dem Pello Bilbao (Bahrain-McLaren).

De Ben Gastauer hat sech io Samschdeg bei enger Chute d'Schlësselbeen gebrach an huet missen opginn.

D'Top10

1 Guerreiro Ruben EF Pro Cycling 5:41:20

2 Castroviejo Jonathan INEOS Grenadiers 0:08

3 Bjerg Mikkel UAE-Team Emirates 0:58

4 Frankiny Kilian Groupama - FDJ 1:16

5 Warbasse Larry AG2R La Mondiale

6 Geoghegan Hart Tao INEOS Grenadiers 1:19

7 Hamilton Lucas Mitchelton-Scott 1:32

8 Kelderman Wilco Team Sunweb 1:38

9 Fuglsang Jakob Astana Pro Team

10 Hindley Jai Team Sunweb

De General

1 Almeida João Deceuninck - Quick Step 35:35:50

2 Kelderman Wilco Team Sunweb 0:30

3 Bilbao Pello Bahrain - McLaren 0:39

4 Pozzovivo Domenico NTT Pro Cycling 0:53

5 Nibali Vincenzo Trek - Segafredo 0:57

6 Fuglsang Jakob Astana Pro Team 1:01

7 Vanhoucke Harm Lotto Soudal 1:02

8 Konrad Patrick BORA - hansgrohe 1:11

9 Hindley Jai Team Sunweb 1:15

10 Majka Rafał BORA - hansgrohe 1:17