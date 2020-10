Och op der 11. Etapp vun dësem Giro huet kee Wee laanscht den Arnaud Démare gefouert. De Portugis Joao Almeida bleift weider de Leader am General.

Op der 11. Etapp vum Giro d'Italia ass et iwwer 182 Kilometer vu Porto Sant'Elpidio op Rimini gaangen. Op enger zimmlech flaacher Etapp waren et d'Ekippe vun de Sprinter, déi dofir gesuergt hunn, datt keng Echappée sollt duerchkommen. Eng 6,4 Kilometer virun der Arrivée gouf de leschte Coureur vun der Echappée agefaangen. Zum Schluss hat dunn den Arnaud Démare vu Groupama-FDJ déi beschte Been a konnt virum Sagan, Hodeg, Consonni an Zabel iwwert d'Zillinn fueren.

Den aktuelle Leader vum General Joao Almeida koum zäitgläich mam Gewënner a mam Peloton, dat als 22., iwwert d'Arrivée.

D'Top 10 vun der Etapp

1 Démare Arnaud Groupama - FDJ 4:03:52

2 Sagan Peter BORA - hansgrohe ,,

3 Hodeg Álvaro José Deceuninck - Quick Step ,,

4 Consonni Simone Cofidis, Solutions Crédits ,,

5 Zabel Rick Israel Start-Up Nation ,,

6 Denz Nico Team Sunweb ,,

7 Gaviria Fernando UAE-Team Emirates ,,

8 Oldani Stefano Lotto Soudal ,,

9 Mosca Jacopo Trek - Segafredo ,,

10 Viviani Elia Cofidis, Solutions Crédits ,,

De General

1 Almeida João Deceuninck - Quick Step 20 39:38:05

2 Kelderman Wilco Team Sunweb 0:34

3 Bilbao Pello Bahrain - McLaren 0:43

4 Pozzovivo Domenico NTT Pro Cycling 0:57

5 Nibali Vincenzo Trek - Segafredo 1:01

6 Konrad Patrick BORA - hansgrohe 1:15

7 Hindley Jai Team Sunweb 1:19

8 Majka Rafał BORA - hansgrohe 1:21

9 Masnada Fausto Deceuninck - Quick Step 1:36

10 Pernsteiner Hermann Bahrain - McLaren 1:52