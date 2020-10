Déi zwee grouss Favoritten e Sonndeg beim Tour des Flandres sinn de Wout van Aert an de Mathieu Van der Poel.

Datt mam Jempy Drucker bei de Klassiker ze rechnen ass, ass schonn zanter laangem gewosst. De mëttlerweil 34-Joer-ale Coureur vu Bora-hansgrohe huet besonnesch dëst Joer ouni de Peter Sagan, deen am Giro d'Italia engagéiert ass, kee grousse Leader a senger Ekipp fir deen hie muss schaffen.

Virschau Tour des Flandres / Reportage Rich Simon

De Parcours vun e Sonndeg ass wuel op 230 Kilometer verkierzt, ma am ganze stinn awer 15 gëfteg Koppen um Programm, zum Deel op Pawee. Besonnesch d'Kombinatioun aus Kwaremont a Paterberg, déi 2 Mol ze fueren ass, dierft fir eng Virentscheedung suergen.

Déi zwee grouss Favoritten op de Succès heesche Wout van Aert a Mathieu Van der Poel. Bei Gent-Wevelgem d'lescht Woch hu sech béid Coureuren awer neutraliséiert. Et heescht also sech taktesch clever unzeleeën, fir um Enn ganz vir dobäi ze sinn.

Am Joer 2015 war de Jempy Drucker den 19. beim Tour des Flandres, mat e bësse Chance an engem gudden Dag ass dëst Joer eventuell méi dran.

Wien dës spannend Course e Sonndeg gewënnt, gesitt Dir wéi gewinnt e Sonndeg live vu 14 Auer u wéi gewinnt bei RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu.