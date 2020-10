De Joao Almeida ass als Zweeten iwwert d'Arrivée gefuer a bleift weiderhin de Leader am General.

Op der 13. Etapp vum Giro d'Italia huet sech den Diego Ulissi no 192 Kilometer tëscht Cervia a Monselice am Sprint d'Victoire geséchert. Zäitgläich mam Gewënner sinn de Joao Almeida an de Patrick Konrad als Zweete respektiv Drëtten iwwert d'Arrivée gefuer.

Leader am General bleift weiderhin den Almeida. De Portugis huet elo e Virsprong vu 40 Sekonnen op de Wilco Kelderman. Drëtten ass de Pello Bilbao op 49 Sekonnen.

D'Top 10 vun der Etapp

1 Ulissi Diego UAE-Team Emirates 100 80 4:22:18

2 Almeida João Deceuninck - Quick Step 40 50 ,,

3 Konrad Patrick BORA - hansgrohe 20 35 ,,

4 Geoghegan Hart Tao INEOS Grenadiers 12 25 ,,

5 Honoré Mikkel Frølich Deceuninck - Quick Step 4 18 ,,

6 Samitier Sergio Movistar Team 15 ,,

7 Fuglsang Jakob Astana Pro Team 12 ,,

8 Bilbao Pello Bahrain - McLaren 10 ,,

9 Nibali Vincenzo Trek - Segafredo 8 ,,

10 Hindley Jai Team Sunweb 6 ,,

De General

1 1 - Almeida João Deceuninck - Quick Step 53:43:58

2 2 - Kelderman Wilco Team Sunweb 0:40

3 3 - Bilbao Pello Bahrain - McLaren 0:49

4 4 - Pozzovivo Domenico NTT Pro Cycling 1:03

5 5 - Nibali Vincenzo Trek - Segafredo 1:07

6 6 - Konrad Patrick BORA - hansgrohe 1:17

7 7 - Hindley Jai Team Sunweb 1:25

8 8 - Majka Rafał BORA - hansgrohe 1:27

9 9 - Masnada Fausto Deceuninck - Quick Step 1:42

10 10 - Fuglsang Jakob Astana Pro Team 2:26