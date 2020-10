Am Eenzelzäitfueren op der 14. Etapp konnt sech den Italiener d'Victoire virum Rohan Dennis aus Australien sécheren.

Um Samschdeg stoung fir d'Coureuren ee schwéiert Zäitfueren iwwer 34,1 Kilometer vu Conegliano op Valdobbiadene um Programm.

Mat 42 Minutten a 40 Sekonne hat de Filippo Ganna déi Distanz als Séierste bewältegt a konnt sech sou d'Victoire sécheren. Zweete gouf de Rohan Dennis, deen um Enn 26 Sekonne méi laang gebraucht hat.

Am General konnt de João Almeida seng Avance iwwerdeems ausbauen. Als 6. hat de Portugis zwar 1 Minutt an 31 Sekonne Réckstand op de Vainqueur, ma hie konnt awer 16 Sekonnen op de Wilco Keldermann erausfueren, deen de 9. gouf an elo knapp 1 Minutt Réckstand am General huet.

D'Top10

1 GANNA Filippo (ITA) INEOS GRENADIERS 0:42:40

2 DENNIS Rohan (AUS) INEOS GRENADIERS 0:00:26

3 MCNULTY Brandon (USA) UAE TEAM EMIRATES 0:01:09

4 DE GENDT Thomas (BEL) LOTTO SOUDAL 0:01:11

5 ČERNÝ Josef (CZE) CCC TEAM 0:01:16

6 ALMEIDA João (POR) DECEUNINCK - QUICK - STEP 0:01:31

7 KANGERT Tanel (EST) EF PRO CYCLING 0:01:33

8 CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan (ESP) INEOS GRENADIERS 0:01:44

9 KELDERMAN Wilco (NED) TEAM SUNWEB 0:01:47

10 TRATNIK Jan (SLO) BAHRAIN - MCLAREN 0:02:00

De General

1 ALMEIDA João (POR) DECEUNINCK - QUICK - STEP 54:28:09

2 KELDERMAN Wilco (NED) TEAM SUNWEB 0:00:56

3 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello (ESP) BAHRAIN - MCLAREN 0:02:11

4 MCNULTY Brandon (USA) UAE TEAM EMIRATES 0:02:23

5 NIBALI Vincenzo (ITA) TREK - SEGAFREDO 0:02:30

6 MAJKA Rafal (POL) BORA - HANSGROHE 0:02:33

7 POZZOVIVO Domenico (ITA) NTT PRO CYCLING 0:02:33

8 MASNADA Fausto (ITA) DECEUNINCK - QUICK - STEP 0:03:11

9 KONRAD Patrick (AUT) BORA - HANSGROHE 0:03:17

10 HINDLEY Jai (AUS) TEAM SUNWEB 0:03:33