Bei der 104. Ronde van Vlaanderen ass et iwwer 243 Kilometer vun Antwerpen op Oudenaarde gaangen.

D'Decisioun ëm d'Victoire bei der 104. Editioun vum Tour des Flandres ass e Sonndeg am Sprint tëscht dem Hollänner Mathieu van der Poel an dem Belsch Wout van Aert gefall. De van der Poel war hei een Tick besser a konnt sech eng weider grouss Victoire a senger Karriär sécheren. Hannert dem van Aert ass den Alexander Kristoff deen Drëtte ginn.

Eng 37 Kilometer virun der Arrivée haten de Mathieu van der Poel, de Wout van Aert an de Julian Alaphilippe déi decisiv Attack gesat. Fir de Weltmeeschter koum dunn awer ca. 34 Kilometer virun der Arrivée den Out. Den Alaphilippe ass nämlech an e Motorrad gerannt an huet mussen opginn.

Kee Gléck hat och de Jempy Drucker e Sonndeg. Bis 37 Kilometer virun der Arrivée war de Lëtzebuerger gutt positionéiert, ma du gouf hie vun engem technesche Problem gestoppt. Et war net direkt een Auto op der Plaz fir hien ze depanéieren an esou ass hien zeréckgefall an hat näischt méi mat den éischte Plazen ze dinn.

De Jempy Drucker huet sech um Enn als 37. op 4 Minutten an 3 Sekonne klasséiert. De Kevin Geniets ass de 64. op 4 Minutten an 59 Sekonne ginn. De Luc an Tom Wirtgen an den Alex Kirsch hu sech op de Plazen 88, 90 a 96 klasséiert.

De Resümmee vun der Course

Déi 104. Editioun vum Tour des Flandres war eng besonnesch. Wéinst der Corona-Pandemie waren dës Kéier keng Dausende Leit ronderëm d'Streck fir d'Coureuren unzefeieren. Donieft gouf et eng weider Neierung. De Circuit war mat 243 Kilometer 24 Kilometer méi kuerz wéi zejoert. D'Schläif bis Geraardsbergen war dës Kéier net dran, dofir awer nees den Duo Oude Kwaremont / Paterberg, deen zweemol ze fuere war.

Direkt op den éischte Kilometer gouf et éischt Attacken an esou huet et net laang gedauert bis sech d'Echappée vum Dag mat 6 Coureure forméiert huet. Mat dobäi waren de Gregor Mühlberger (Bora - hansgrohe), de Gijs van Hoecke (CCC), Samuele Battistella (NTT), den Dimitri Peyskens (Bingoal - Wallonie), den Danny van Poppel (Circus - Wanty) an de Fabio Van Den Bossche (Sport Vlaanderen).

De Spëtzegrupp gouf eng 50 Kilometer virun der Arrivée vum Peloton agefaangen. Kuerz drop huet et am Koppenberg richteg gerabbelt am Peloton, esou datt dësen an e puer Gruppe gerappt gouf. Un der Spëtzt hu sech eng 20 Coureure forméiert mat dobäi ënnert anerem de Julian Alaphilippe, de Wout van Aert an de Mathieu van der Poel. Och de Jempy Drucker war weiderhi gutt placéiert.

37 Kilometer viru Schluss hu sech déi dräi grouss Favoritten Alaphilippe, van Aert a van der Poel un d'Spëtzt gesat. E puer Kilometer drop gouf aus dem Trio een Duo, well den Alaphilippe an ee Motorrad gerannt ass an net méi konnt weiderfueren.

© AFP

Den Duo un der Spëtzt huet gutt zesumme funktionéiert an esou ass de Virsprong op de Verfolgergrupp mat engen 18 Coureuren ëmmer méi grouss ginn. 27 Kilometer virun der Arrivée louch dëse bei 47 Sekonnen.

De van Aert an de van der Poel hunn um Enn d'Victoire ënnert sech ausgemaach. De van der Poel war am Sprint een Tick besser a konnt sech eng weider grouss Victoire a senger Karriär sécheren. Hannert dem van Aert ass den Alexander Kristoff deen Drëtte ginn.

De Jempy Drucker hat e Sonndeg d'Gléck net op senger Säit. De Lëtzebuerger war bis eng 37 Kilometer virun der Arrivée gutt placéiert, ma dunn ass hie wéinst engem technesche Problem zeréckgefall.

De Jempy Drucker huet sech um Enn als 37. op 4 Minutten an 3 Sekonne klasséiert. De Kevin Geniets ass de 64. op 4 Minutten an 59 Sekonne ginn. De Luc an Tom Wirtgen an den Alex Kirsch hu sech op de Plazen 88, 90 a 96 klasséiert.

D'Top 10 vun der Course