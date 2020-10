No der 17. Etapp ass et weiderhin de Joao Almeida, deen un der Spëtzt vum General beim Giro d'Italia steet.

Den Australier Ben O'Connor konnt sech eng hallef Minutt virum Hermann Pernsteiner duerchsetzen. Am General bleift de Portugis Joao Almeida virop. De Grupp vun de Favoritten hat 5 Minutten an 11 Sekonne Retard op de Gewënner.

Am General huet den Almeida eng Avance vu 17 Sekonnen op de Wilco Kelderman an 2 Minutten an 58 Sekonnen op den Jai Hindley.

Top 10 vun der Etapp

1 O'Connor Ben NTT Pro Cycling

2 Pernsteiner Hermann Bahrain - McLaren 0:31

3 De Gendt Thomas Lotto Soudal 1:10

4 Zakarin Ilnur CCC Team 1:13

5 Frankiny Kilian Groupama - FDJ 1:55

6 Vanhoucke Harm Lotto Soudal 2:49

7 Villella Davide Movistar Team 3:29

8 Rodríguez Óscar Astana Pro Team ,,

9 Ghebreigzabhier Amanuel NTT Pro Cycling 3:30

10 Hansen Jesper Cofidis, Solutions Crédits 4:32

General no der Etapp

1 Almeida João Deceuninck - Quick Step 71:41:18

2 Kelderman Wilco Team Sunweb 0:17

3 Hindley Jai Team Sunweb 2:58

4 Geoghegan Hart Tao INEOS Grenadiers 2:59

5 Bilbao Pello Bahrain - McLaren 3:12

6 Majka Rafał BORA - hansgrohe 3:20

7 Nibali Vincenzo Trek - Segafredo 3:31

8 Pozzovivo Domenico NTT Pro Cycling 3:52

9 Konrad Patrick BORA - hansgrohe 4:11

10 Masnada Fausto Deceuninck - Quick Step 4:26