No der 3. Etapp an der Vuelta bleift de Slowen Primoz Roglic a Féierung.

Op der 3. Etapp vun der Vuelta gouf et ee Succès fir den Ir Dan Martin. An der selwechter Zäit koumen de Slowen Primoz Roglic an de Richard Carapaz aus Ecuador op d'Plazen 2 an 3.

Leader am General bleift de Primoz Roglic.

D'Top 10 vun der Etapp

1 Martin Dan Israel Start-Up Nation 100 80 4:27:49

2 Roglič Primož Team Jumbo-Visma 40 50 ,,

3 Carapaz Richard INEOS Grenadiers 20 35 ,,

4 Poels Wout Bahrain - McLaren 12 25 0:04

5 Vlasov Aleksandr Astana Pro Team 4 18 0:07

6 Mas Enric Movistar Team 15 0:09

7 Großschartner Felix BORA - hansgrohe 12 0:12

8 Carthy Hugh EF Pro Cycling 10 ,,

9 Kuss Sepp Team Jumbo-Visma 8 ,,

10 Champoussin Clément AG2R La Mondiale 6 0:24

De General

1 1 - Roglič Primož Team Jumbo-Visma 20 12:37:24

2 2 - Martin Dan Israel Start-Up Nation 0:05

3 3 - Carapaz Richard INEOS Grenadiers 0:13

4 5 ▲1 Mas Enric Movistar Team 0:32

5 6 ▲1 Carthy Hugh EF Pro Cycling 0:38

6 7 ▲1 Kuss Sepp Team Jumbo-Visma 0:44

7 9 ▲2 Großschartner Felix BORA - hansgrohe 1:17

8 4 ▼4 Chaves Esteban Mitchelton-Scott 1:29

9 10 ▲1 Soler Marc Movistar Team 1:55

10 8 ▼2 Bennett George Team Jumbo-Visma 1:57