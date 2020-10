De Lëtzebuerger am Peloton Michel Ries koum als 81. iwwert d'Linn an huet elo am Generalklassement eng 49 Minutte Retard.

Op der 7. Etapp vum Tour duerch Spuenien gouf et no 159,7 Kilometer eng Victoire vum Kanadier Michael Woods, 4 Sekonne virun deenen zwee Spuenier Omar Fraile an Alejandro Valverde. De Michel Ries gouf den 81. op 11 Minutten a 16 Sekonnen. Am Generalklassement bleift de Richard Carapaz aus dem Ecuador am Maillot vum Leader, 18 Sekonnen virum Brit Hugh John Carthy, an 20 Sekonne virum Daniel Martin aus Irland. Hei ass de Lëtzebuerger Profi vun Trek den 62. op ronn 49 Minutten. D'Top10 1 Woods Michael (EF Pro Cycling) 3:48:16

2 Fraile Omar (Astana Pro Team) 0:04

3 Valverde (Alejandro Movistar Team) ,,

4 Peters Nans (AG2R La Mondiale) 0:08

5 Martin Guillaume (Cofidis, Solutions Crédits) ,,

6 Costa Rui (UAE-Team Emirates) 0:13

7 Aranburu Alex (Astana Pro Team) ,,

8 Schelling Ide (BORA - hansgrohe) ,,

9 Elissonde Kenny (Trek - Segafredo) ,,

10 Formolo Davide (UAE-Team Emirates) ,, De General 1 Carapaz Richard (INEOS Grenadiers) 28:23:51

2 Carthy Hugh (EF Pro Cycling) 0:18

3 Martin Dan Israel (Start-Up Nation) 0:20

4 Roglič Primož (Team Jumbo-Visma) 0:30

5 Mas Enric (Movistar Team) 1:07

6 Großschartner Felix (BORA - hansgrohe) 1:30

7 Soler Marc (Movistar Team) 1:42

8 Chaves Esteban (Mitchelton-Scott) 2:02

9 Valverde Alejandro (Movistar Team) 2:03

10 Bennett George (Team Jumbo-Visma) 2:39