Dat huet d'FSCL en Donneschdeg den Owend an engem offizielle Schreiwes matgedeelt.

Et géing een, aus sportlecher Siicht, dës Entscheedung bedaueren. Et hätt ee géigeniwwer der Bevëlkerung awer eng Verantwortung an där wéilt een nokommen.

Dofir gëtt am November an Dezember kee Cyclocross gefuer an de Skoda Cross Cup fält dës Saison ganz ewech.

PDF: Offiziellt Schreiwes