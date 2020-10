E Samschdeg ass et op der 11. Etapp iwwer 170 Kilometer vu Villaviciosa op Alta de la Farrapona gaangen.

Mat engem Virsprong vu 4 Sekonnen huet sech op der Arrivée den David Gaudu aus Frankräich duerchgesat. Kuerz drop ass de Spuenier Marc Soler virum Michael Storer aus Australien ukomm.

De Michel Ries ass zu Alta de la Farrapona als 33. mat engem Retard vu 7 Minutten a 47 Sekonnen an d'Zil komm.

Am General bleift de Primoz Roglic zäitgläich mam Richard Carapaz weiderhin de Leader. Op der 3. Plaz steet no der 11. Etapp den Daniel Martin mat engem Retard vu 25 Sekonnen an de Michel Ries steet als eenzege Lëtzebuerger op der 47. Plaz.

D'Top10

1 DAVID GAUDU (GROUPAMA - FDJ) 04H 54' 13''

2 MARC SOLER (MOVISTAR TEAM) + 00H 00' 04''

3 MICHAEL STORER (TEAM SUNWEB) + 00H 00' 52''

4 MARK DONOVAN (TEAM SUNWEB) + 00H 00' 52''

5 GUILLAUME MARTIN (COFIDIS) + 00H 00' 55''

6 ALEKSANDR VLASOV (ASTANA PRO TEAM) + 00H 00' 58''

7 DANIEL MARTIN (ISRAEL START-UP NATION) + 00H 01' 03''

8 ENRIC MAS (MOVISTAR TEAM) + 00H 01' 03''

9 RICHARD CARAPAZ (INEOS GRENADIERS) + 00H 01' 03''

10 PRIMOŽ ROGLIC (TEAM JUMBO - VISMA) + 00H 01' 03''

33 MICHEL RIES (TREK - SEGAFREDO) + 00H 07' 47''

De General

1 PRIMOŽ ROGLIC (TEAM JUMBO - VISMA) 45H 20' 31''

2 RICHARD CARAPAZ (INEOS GRENADIERS) + 00H 00' 00''

3 DANIEL MARTIN (ISRAEL START-UP NATION) + 00H 00' 25''

4 HUGH JOHN CARTHY (EF PRO CYCLING) + 00H 00' 58''

5 ENRIC MAS (MOVISTAR TEAM) + 00H 01' 54''

6 MARC SOLER (MOVISTAR TEAM) + 00H 02' 44''

7 FELIX GROSSSCHARTNER (BORA - HANSGROHE) + 00H 03' 31''

8 ALEJANDRO VALVERDE (MOVISTAR TEAM) + 00H 03' 44''

9 WOUTER POELS (BAHRAIN - MCLAREN) + 00H 03' 54''

10 MIKEL NIEVE (MITCHELTON - SCOTT) + 00H 04' 43''