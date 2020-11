E Sonndeg den Owend goufen op enger offizieller Presentatioun Detailer iwwert d'Etappe vun der 108. Editioun vum Tour de France matgedeelt.

De Groussen Depart vun der "Grand Boucle" ass de 26. Juni zu Brest. Duerno si weider 3 Etappen an der Bretagne virgesinn. E groussen Highlight wäert mat Sécherheet déi 11. Etapp sinn. Do kënnt et nämlech zu enger Première am Tour de France: D'Coureure mussen den 1.910 Meter héije Mont Ventoux direkt 2 Mol eropfueren am Laf vun enger eenzeger Etapp. Eng éischte Kéier vum "Plateau de Sault" (5%), eng zweete Kéier vum südlechen Hang vu Bédoin (8%) aus.

Donieft ass 2 Mol e Contre-la-Montre virgesinn. En éischten um 5. Dag, den zweeten op der virleschter Etapp an de Wäibierger tëscht Libourne a Saint-Emilion.

Le #TDF2021 ce sera :

🚩 3 383 km

⛰ 27 cols de 2ème, 1ère ou Hors Catégorie

⛰ 6 étapes de montagne

⏱ 2 CLM individuels



The #TDF2021 will consist of:

🚩 3 383 km

⛰ 27 2nd, 1st or HC climbs

⛰ 6 Mountain stages

⏱ 2 ITT pic.twitter.com/qa9KfKaGka — Tour de France™ (@LeTour) November 1, 2020

Fir spannend Momenter dierften och d'Courssen duerch d'Pyrenäen (5 Deeg) an Alpen (2 Deeg) suergen.

No 3.383 Kilometer soll den Tour de France den 18. Juli 2021 traditionell zu Paräis op de Champs-Elysées op en Enn goen. Ugangs sollten déi éischt 3 Etappen an Dänemark gefuer ginn. Well d'Futtball-Weltmeeschterschaft an d'Olympesch Spiller awer hu missen op nächst Joer verluecht ginn, huet sech Kopenhagen als Standuert fir den Optakt vum Tour de France zeréckgezunn.