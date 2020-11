En Donneschdeg goung et op der 15. Etapp vun der Vuelta iwwer 230,8 Kilometer vu Mos op Puebla de Sanabria.

Um Enn koum et zu engem Massesprint, wou sech de Belsch Jasper Philipsen duerchsetze konnt. De Podium gouf komplettéiert vum Pascal Ackermann an dem Jannik Steimle, allebéid aus Däitschland.

Am General ginn et an de viregte Positioune keng Changementer. De Primoz Roglic bleift weiderhin de Leader, dat mat 39 Sekonnen Avance op de Richard Carapaz a 47 op de Hugh Carthy.

D'Top10

1 Philipsen Jasper UAE-Team Emirates

2 Ackermann Pascal BORA - hansgrohe ,,

3 Steimle Jannik Deceuninck - Quick Step ,,

4 Wright Alfred Bahrain - McLaren ,,

5 Smith Dion Mitchelton-Scott ,,

6 Janse van Rensburg Reinardt NTT Pro Cycling ,,

7 Cort Magnus EF Pro Cycling ,,

8 Godon Dorian AG2R La Mondiale ,,

9 Dewulf Stan Lotto Soudal ,,

10 Mørkøv Michael Deceuninck - Quick Step ,,

De General

1 Roglič Primož Team Jumbo-Visma 60:19:41

2 Carapaz Richard INEOS Grenadiers 0:39

3 Carthy Hugh EF Pro Cycling 0:47

4 Martin Dan Israel Start-Up Nation 1:42

5 Mas Enric Movistar Team 3:23

6 Poels Wout Bahrain - McLaren 6:15

7 Großschartner Felix BORA - hansgrohe 7:14

8 Valverde Alejandro Movistar Team 8:39

9 Vlasov Aleksandr Astana Pro Team 8:48

10 de la Cruz David UAE-Team Emirates 9:23