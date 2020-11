Op der 16. Etapp vun der Vuelta gouf et no 162 Kilometer zu Ciudad Rodrigo eng Victoire vum Dän Magnus Cort.

De Leader am Generalklassement, de Slowen Primoz Roglic, koum e Freideg an der nämmlechter Zäit als Zweeten un. Am General huet hien eng Avance vu 45 Sekonnen op de Richard Carapaz.

De Michel Ries gouf op der 16. Etapp den 114. op 17 Minutten 48. Am Generalklassement ass de Lëtzebuerger Profi vun Trek den 63. op 2 Stonnen an 12 Minutten.

Top10 vun der Etapp

1 Cort Magnus EF Pro Cycling 100 80 4:04:35

2 Roglič Primož Team Jumbo-Visma 40 50 ,,

3 Costa Rui UAE-Team Emirates 20 35 ,,

4 Smith Dion Mitchelton-Scott 12 25 ,,

5 Valverde Alejandro Movistar Team 4 18 ,,

6 Carapaz Richard INEOS Grenadiers 15 ,,

7 Großschartner Felix BORA - hansgrohe 12 ,,

8 Godon Dorian AG2R La Mondiale 10 ,,

9 Valgren Michael NTT Pro Cycling 8 ,,

10 Sütterlin Jasha Team Sunweb 6 ,,

General

1 1 - Roglič Primož Team Jumbo-Visma 64:20:31

2 2 - Carapaz Richard INEOS Grenadiers 0:45

3 3 - Carthy Hugh EF Pro Cycling 0:53

4 4 - Martin Dan Israel Start-Up Nation 1:48

5 5 - Mas Enric Movistar Team 3:29

6 6 - Poels Wout Bahrain - McLaren 6:21

7 7 - Großschartner Felix BORA - hansgrohe 7:20

8 8 - Valverde Alejandro Movistar Team 8:45

9 9 - Vlasov Aleksandr Astana Pro Team 8:54

10 10 - de la Cruz David UAE-Team Emirates 9:29