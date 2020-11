De Richard Carapaz hat an de leschte Kilometer nach de rouden Trikot attackéiert mee et sollt net duergoen an de Primoz Roglic bleift Leader am General.

Op enger leschter schwéierer Etapp ass et em d'Virentscheedung gaangen. Am leschte Bierg huet den 2. aus dem General, de Richard Carapaz, nach eng kéier alles probéiert an huet de rouden Trikot vum Primoz Roglic attackéiert. De Primoz Roglic konnt d'Féierung am General awer nach verdeedegen a steet esou kuerz virun der Schlussvictoire. D'Etapp konnt den David Gaudu aus enger Echappée eraus gewannen. Vum Michel Ries läit eis nach kee Resultat vir. D'Top10 1 DAVID GAUDU (GROUPAMA - FDJ) 04H 54' 32''

2 GINO MÄDER (NTT PRO CYCLING TEAM) + 00H 00' 28''

3 ION IZAGUIRRE INSAUSTI (ASTANA PRO TEAM) + 00H 01' 05''

4 DAVID DE LA CRUZ (UAE TEAM EMIRATES) + 00H 01' 05''

5 MARK DONOVAN (TEAM SUNWEB) + 00H 01' 53''

6 MICHAEL STORER (TEAM SUNWEB) + 00H 01' 53''

7 GUILLAUME MARTIN (COFIDIS) + 00H 02' 23''

8 RICHARD CARAPAZ (INEOS GRENADIERS) + 00H 02' 35''

9 HUGH JOHN CARTHY (EF PRO CYCLING) + 00H 02' 50''

10 PRIMOŽ ROGLIC (TEAM JUMBO - VISMA) + 00H 02' 56'' De General 1 PRIMOŽ ROGLIC (TEAM JUMBO - VISMA) 69H 17' 59''

2 RICHARD CARAPAZ (INEOS GRENADIERS) + 00H 00' 24''

3 HUGH JOHN CARTHY (EF PRO CYCLING) + 00H 00' 47''

4 DANIEL MARTIN (ISRAEL START-UP NATION) + 00H 02' 43''

5 ENRIC MAS (MOVISTAR TEAM) + 00H 03' 36''

6 WOUTER POELS (BAHRAIN - MCLAREN) + 00H 07' 16''

7 DAVID DE LA CRUZ (UAE TEAM EMIRATES) + 00H 07' 35''

8 DAVID GAUDU (GROUPAMA - FDJ) + 00H 07' 45''

9 FELIX GROSSSCHARTNER (BORA - HANSGROHE) + 00H 08' 15''

10 ALEJANDRO VALVERDE (MOVISTAR TEAM) + 00H 09' 34''