Op der leschter Etapp ass am General näischt méi passéiert a soumat wënnt de Primoz Roglic d'Vuelta 2020 virum Richard Carapaz.

Op der leschter Etapp vun der Vuelta ass et fir d'Cycliste ronderëm Madrid iwwer 125 km gaangen. Um Samschdeg ass op enger leschter Biergetapp schonn's Virentscheedung gefall. De Primoz Roglic konnt d'Attacke vum Richard Carapaz ofwieren a konnt op dëser leschter Etapp um Sonndeg sech als Schlussgewënner feiere loossen. No senger 2. Plaz am Tour de France konnt de Roglic no 2019 eng zweete Kéier d'Vuelta gewannen.

Course gouf awer och nach gefuer. Nodeems sech keng Echappée esou richteg weit ofsetze konnt war de Pascal Ackermann am Massesprint dee séiersten. Op déi 2. Plaz fiert den Sam Bennet. Tëschent deenen zwee ass et zum Fotofinish komm.

De Michel Ries gëtt op der Schlussetapp den 109. op 36 Sekonnen. Am General ass de Lëtzebuerger de 60. op 2 Stonne 25 Minutten a 50 Sekonne ginn.

Domat ass d'Saison am Cyclissem fir 2020 eriwwer.

D'Top10

1 PASCAL ACKERMANN (BORA - HANSGROHE) 3:28:13

2 SAM BENNETT (DECEUNINCK - QUICK - STEP) 0:00:00

3 MAX KANTER (TEAM SUNWEB) 0:00:00

4 JASPER PHILIPSEN (UAE TEAM EMIRATES) 0:00:00

5 JASHA SÜTTERLIN (TEAM SUNWEB) 0:00:00

6 EMMANUEL MORIN (COFIDIS) 0:00:00

7 REINARDT JANSE VAN RENSBURG (NTT PRO CYCLING TEAM) 0:00:00

8 LORRENZO MANZIN (TOTAL DIRECT ENERGIE) 0:00:00

9 ROBERT STANNARD (MITCHELTON - SCOTT) 0:00:00

10 JON ABERASTURI IZAGA (CAJA RURAL - SEGUROS RGA) 0:00:0

De General



1 PRIMOŽ ROGLIC (TEAM JUMBO - VISMA) 72:46:12

2 RICHARD CARAPAZ (INEOS GRENADIERS) 0:00:24

3 HUGH JOHN CARTHY (EF PRO CYCLING) 0:01:15

4 DANIEL MARTIN (ISRAEL START-UP NATION) 0:02:43

5 ENRIC MAS (MOVISTAR TEAM) 0:03:36

6 WOUTER POELS (BAHRAIN - MCLAREN) 0:07:16

7 DAVID DE LA CRUZ (UAE TEAM EMIRATES) 0:07:35

8 DAVID GAUDU (GROUPAMA - FDJ) 0:07:45

9 FELIX GROSSSCHARTNER (BORA - HANSGROHE) 0:08:15

10 ALEJANDRO VALVERDE (MOVISTAR TEAM) 0:09:34