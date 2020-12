Bei der Victoire vum Lucinda Brand koum d'Lëtzebuergerin no enger staarker Leeschtung um Enn op déi 8. Plaz.

No senger 26. Plaz um Samschdeg zu Antwerpen konnt d'Christine Majerus sech um Sonndeg zu Gavere an der Belsch nach eng Kéier däitlech verbesseren. Bei der Victoire vum Lucinda Brand aus Holland hat d'Lëtzebuergerin als 8. ee Retard vun enger Minutt a 35 Honnertstel. Soumat bleiwe beim Telenet Superprestige nach 2 Course fir d'Christine Majerus ze fueren.

D'Top10

1 Lucinda Brand (Ned) Telenet Baloise Lions 42:56

2 Denise Betsema (Ned) Pauwels Sauzen - Bingoal +0:13

3 Ceylin del Carmen Alvarado (Ned) Alpecin - Fenix +0:34

4 Clara Honsinger (USA) +0:44

5 Yara Kastelijn (Ned) Credishop - Fristads +1:12

6 Sanne Cant (Bel) IKO - Crelan +1:21

7 Manon Bakker (Ned) Credishop - Fristads +1:27

8 Christine Majerus (Lux) +1:35

9 Aniek Van Alphen (Ned) Credishop - Fristads +1:49

10 Eva Lechner (Ita) Starcasino CC Team +1:53

Offiziellt Schreiwes

Christine Majerus a réalisé hier une contre-performance en prenant la vingt-sixième place lors du Scheldecross à Anvers sur un circuit comprenant beaucoup de parties ensablées qu’elle n’affectionnent guère.

Malgré la déception de la veille, la championne nationale a cependant su rebondir de très belle manière aujourd’hui sur le tracé très boueux de la manche du Telenet Superprestige qui se tenait à Gavere.

Après un bon départ, et ce malgré une position en troisième ligne sur la grille, Christine a remonté progressivement les concurrentes dans les trois premiers tours de course jusqu’à se retrouver au sein d’un trio en lice pour se disputer la quatrième place en compagnie de la championne belge Sanne Cant et de la néerlandaise Manon Bakker.

Dans les deux derniers tours, Christine fléchit légèrement et perd quelques secondes sur le petit groupe.

Elle franchit finalement la ligne d’arrivée en huitième position à 1’35 de la vainqueur Lucinda Brand.

Christine Majerus: « Après la journée difficile d’hier, j’avais envie de terminer mon week-end de meilleure façon aujourd’hui à Gavere. Contrairement au sable, la boue m’a toujours bien réussi et je ne pense pas avoir fait beaucoup d’erreurs techniques aujourd’hui. C’était motivant de pouvoir gagner des places au fil de la course. Même si le Top 5 m’échappe de peu, je suis très satisfaite de ce premier Top 10 à ce stade de ma préparation et d’avoir pu peser sur le déroulement de la course. »

Sauf imprévu, la semaine prochaine Christine participera à la manche de Coupe du Monde à Namur.